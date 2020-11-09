Арена Левый берег приняла свой первый матч в рамках ПФЛ

8 ноября арена "Левый берег" приняла свой первый поединок ПФЛ. В частности, на стадионе прошел матч 10-го тура Второй лиги Группы А между командами "Чернигов" и "Подолье" (победа вторых со счетом 3:0).

27-го августа FIFA официально лицензировало стадион "Левый берег" по сертификату FIFA Quality & FIFA Quality PRO. Стадион имеет искусственное покрытие и такие параметры поля: 105м в длину и 68м в ширину.