Вторая лига
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Арена Левый берег приняла свой первый матч в рамках ПФЛ
"Чернигов" и "Подолье" провели матч на искусственном поле
8 ноября арена "Левый берег" приняла свой первый поединок ПФЛ. В частности, на стадионе прошел матч 10-го тура Второй лиги Группы А между командами "Чернигов" и "Подолье" (победа вторых со счетом 3:0).
27-го августа FIFA официально лицензировало стадион "Левый берег" по сертификату FIFA Quality & FIFA Quality PRO. Стадион имеет искусственное покрытие и такие параметры поля: 105м в длину и 68м в ширину.
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