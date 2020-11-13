Вторая лига. В английском стиле - Буковина уверенно переигрывает Карпаты во Львове

Классная игра на втором этаже в завершении позволила "Буковине" победно вернуться в турнир после длительной паузы. "Карпаты" же опять проиграли в матче, где уступали сопернику совсем незначительно.

Сегодня поединком во Львове был открыт 11-й тур Второй лиги. "Карпатам" предстоит провести три матча за неделю, при том, что команда, в отличие от соперника, не уходила на карантин.

Начали хозяева неплохо, но активность в первом тайме к голам не привела. Гости же забили едва ли не с единственного серьезного момента. Василий Палагнюк замкнул навес справа. Навешивал кстати, Боровец. Он же сделал подачу с правого фланга в дебюте второго тайма и в этот раз откликнулся на нее Орловский. Нередко, подобные мелочи и делают разницу в счете между двумя в целом равными командами. В этот же раз речь еще и о преимуществе черновчан в плане опыта.

После второго гола "Карпаты" не то, чтобы расклеились, но было заметно, что энтузиазма у львовской молодежи поубавилось существенно. "Буковина" же не раз и не два могла еще поймать "львов" на контратаках, все же добившись своего в концовке. Палагнюк оформил дубль с передачи Дениса Рябого.

"Буковина" набрала 11 очков и поднялась на седьмое место. "Карпаты" с четырьмя баллами остаются предпоследними, но уже завтра винницкая "Нива" имеет шанс их обойти, если дома обыграет "Рубикон"...

Карпаты Львов - Буковина 0:3 (0:1)

Голы: Палагнюк (34, 87)), Орловский (47)

Карпаты: Сасс, Мудрик, Калинчук, Слива, Береза, Панчишин, Степанчук, Гудзинский, Стень, Сущак, Раделицкий.

Буковина: Фияло, Раулюк, Матвеенко, Орловский, Мосиюк, Нагорный, Боровец, Столяр, Страшкевич, Рябый А., Палагнюк.