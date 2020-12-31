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Команда Второй лиги проведет сбор в Турции
Дебютанты чемпионата
Директор второлигового ФК "
Наша цель - завоевание путевки в Первую лигу. Несмотря на статус дебютанта соревнований под эгидой ПФЛ "Эпицентр" достойно выступал осенью и по потерянным очкам именно наш клуб был вне конкуренции.
4-5 января футболисты "Эпицентра" проведут мини-сбор, а затем через 20 дней восстановят тренировочный процесс.
Заключительный этап подготовки пройдет в Турции. Команду покинули Владимир Сеница, Андрей Апанчук и Святослав Лаврук. Планируем усилиться 4-5 новобранцами, с опытом выступлений в первом дивизионе, - сказал господин Кулик.
По итогам осенней части сезона во Второй лиге (группа А) "Эпицент"р занимает третье место с 24 очками и одним матчем в запасе.
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