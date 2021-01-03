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Львовские Карпаты собрали первые 1000 евро пожертвования на Patreon
Клуб похвастался своими достижениями
28-го декабря "Карпаты"
На странице в Twitter опубликован скриншот, на котором изображены первые заработки "львов". За шесть дней у них появилось 174 патроны на сумму 1010 евро.
???? Більше 1000 євро на Patreon!— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) January 3, 2021
Друзі, ви - неймовірні! Дякуємо за вашу підтримку! ????
Чекаємо на 200 патронів ????????https://t.co/lwUDWAuJb2 pic.twitter.com/yx7d6ksuea
Следующая цель - 200 патронов. Также, в будущем клуб планирует собрать 10 тыс пожертвований на этом сайте.
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