Львовские Карпаты собрали первые 1000 евро пожертвования на Patreon

28-го декабря "Карпаты" запустили свой аккаунт на международной платформе донатов Patreon . Менее чем через неделю львовский клуб похвастался дебютным достижениями.

На странице в Twitter опубликован скриншот, на котором изображены первые заработки "львов". За шесть дней у них появилось 174 патроны на сумму 1010 евро.

???? Більше 1000 євро на Patreon!



Друзі, ви - неймовірні! Дякуємо за вашу підтримку! ????



Чекаємо на 200 патронів ????????https://t.co/lwUDWAuJb2 pic.twitter.com/yx7d6ksuea — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) January 3, 2021

Следующая цель - 200 патронов. Также, в будущем клуб планирует собрать 10 тыс пожертвований на этом сайте.