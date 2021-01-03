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Львовские Карпаты собрали первые 1000 евро пожертвования на Patreon

Вторая лига
(2 голосов)

Клуб похвастался своими достижениями

Львовские Карпаты собрали первые 1000 евро пожертвования на Patreon
Новина українською

28-го декабря "Карпаты" запустили свой аккаунт на международной платформе донатов Patreon. Менее чем через неделю львовский клуб похвастался дебютным достижениями.

На странице в Twitter опубликован скриншот, на котором изображены первые заработки "львов". За шесть дней у них появилось 174 патроны на сумму 1010 евро.

Следующая цель - 200 патронов. Также, в будущем клуб планирует собрать 10 тыс пожертвований на этом сайте.

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Сергей Болотников
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Источник:
Twitter Карпат

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Комментарии (3)
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M&M (Lviv)
03.01.2021 в 16:32
То сірьозний клуб буде с таким фінансуванням
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.01.2021 в 16:09
Залишилося ще 999 раз по стільки ж, і цілком можна в 1 лізі грати.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
03.01.2021 в 15:50
это какие карпаты с 8 существующих ....???
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0
-2


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