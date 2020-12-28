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Карпаты запустили страницу клуба на платформе донатов Patreon

Вторая лига
(1 голосов)

Поучаствовать в становлении клуба может каждый

Карпаты запустили страницу клуба на платформе донатов Patreon
Новина українською

"Карпаты" запустили свою страницу на международной платформе донатов Patreon.

Клуб предлагает всем желающим оформить ежемесячный платеж в размере 3, 6, 15 или 30 евро.

За 3 евро в месяц фамилию плательщика разместят на игровой форме команды, и он получит право на участие во встречах патронов клуба с руководством, первоочередное право на покупку билетов и эксклюзивных товаров, а также белый браслет "Карпат".

За 6 евро в месяц - сможет участвовать в управлении клубом с помощью закрытых опросов, также действуют все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3 евро. Эти патроны получат зеленый браслет "Карпат".

За 15 евро в месяц будет доступно персональное фото с командной фотосессии, будет открыт ежемесячный отчет расходов клуба и все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3 и 6 евро. Этим патронам дадут красные браслеты "Карпат".

30 евро в месяц позволит разместить профиль в разделе "Руководство клуба" на официальном сайте, именное место на стадионе, а также все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3, 6 и 15 евро. Эти патроны получат черный браслет "Карпат".

Клуб планирует собрать в будущем 10 тысяч патронов. По состояния на 28 декабря у "Карпат" уже есть 83 патрона с общим взносом 506 евро.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Камонплей
28.12.2020 в 22:56
там огромные комиссии, более вменяемого решения тяжело было придумать? даже если я без ума от карпат и хочу помочь, какой смысл отдавать до трети суммы патреону?
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karpatoman (Львів)
28.12.2020 в 22:26
А Апельсин який собі платіж оформив?
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