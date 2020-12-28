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Карпаты запустили страницу клуба на платформе донатов Patreon
Поучаствовать в становлении клуба может каждый
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Клуб предлагает всем желающим оформить ежемесячный платеж в размере 3, 6, 15 или 30 евро.
За 3 евро в месяц фамилию плательщика разместят на игровой форме команды, и он получит право на участие во встречах патронов клуба с руководством, первоочередное право на покупку билетов и эксклюзивных товаров, а также белый браслет "Карпат".
За 6 евро в месяц - сможет участвовать в управлении клубом с помощью закрытых опросов, также действуют все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3 евро. Эти патроны получат зеленый браслет "Карпат".
За 15 евро в месяц будет доступно персональное фото с командной фотосессии, будет открыт ежемесячный отчет расходов клуба и все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3 и 6 евро. Этим патронам дадут красные браслеты "Карпат".
30 евро в месяц позволит разместить профиль в разделе "Руководство клуба" на официальном сайте, именное место на стадионе, а также все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3, 6 и 15 евро. Эти патроны получат черный браслет "Карпат".
Клуб планирует собрать в будущем 10 тысяч патронов. По состояния на 28 декабря у "Карпат" уже есть 83 патрона с общим взносом 506 евро.
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