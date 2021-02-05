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Реконструкция. В Кривом Роге снесли стадион Металлург - ФОТО
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В Кривом Роге в ходе реконструкции снесли стадион "Металлург". Об этом сообщил спортивный директор "Кривбасса" Тарас Стретович.
Напомним, что
В ходе реконструкции количество мест на арене сократится с 30 000 до 16 750.
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Источник:facebook.com
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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
05.02.2021 в 21:50
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Кот-Философ (Черкаси)
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octavi4 (Warszawa)
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Сеш (Дніпро)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
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