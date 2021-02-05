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Реконструкция. В Кривом Роге снесли стадион Металлург - ФОТО

Вторая лига
(2 голосов)

Велике будівництво від Зеленського

Реконструкция. В Кривом Роге снесли стадион Металлург - ФОТО
Новина українською

В Кривом Роге в ходе реконструкции снесли стадион "Металлург". Об этом сообщил спортивный директор "Кривбасса" Тарас Стретович.

Напомним, что реконструировать арену поручил Президент Украины Владимир Зеленский. Стадион должен соответствовать всем критериям УПЛ и УАФ. На это потратят почти 733 млн грн.

В ходе реконструкции количество мест на арене сократится с 30 000 до 16 750.

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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский
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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
05.02.2021 в 21:50
Так й з усiма совковими "аб' йектамi" з дибiльними бiговими дорiжками.. кайф
Ответить
+1
0
Кот-Философ (Черкаси)
05.02.2021 в 21:44
ламать, не строить, угу. тепер давайте новий будуйте
Ответить
0
-1
octavi4 (Warszawa)
05.02.2021 в 21:33
Можно теперь расходиться =)
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
05.02.2021 в 21:18
Ох и будет Кривбасс на новом стадионе жарить всякие киевские шахтеры и динары..
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+2
-1
Сеш (Дніпро)
05.02.2021 в 21:21
Ага, или как всегда.
Ответить
0
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
05.02.2021 в 21:25
Кривбасс и Днепр имел.
+1
0


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