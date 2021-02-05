Реконструкция. В Кривом Роге снесли стадион Металлург - ФОТО

В Кривом Роге в ходе реконструкции снесли стадион "Металлург". Об этом сообщил спортивный директор "Кривбасса" Тарас Стретович.

Напомним, что реконструировать арену поручил Президент Украины Владимир Зеленский . Стадион должен соответствовать всем критериям УПЛ и УАФ. На это потратят почти 733 млн грн.

В ходе реконструкции количество мест на арене сократится с 30 000 до 16 750.