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Президент Зеленский дал задание реконструировать стадион в Кривом Роге
Для матчей уровня УПЛ
В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась официальная презентация обновленного футбольного клуба "
Президент Украины Владимир Зеленский поручил учредителям, спонсорам клуба и городской власти провести реконструкцию стадиона таким образом, чтобы арена соответствовала всем критериям УПЛ и УАФ.
А уже в следующем сезоне (2021 \ 2022) она должна принять на своем поле матч финала Кубка Украины.