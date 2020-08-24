Президент Зеленский дал задание реконструировать стадион в Кривом Роге

В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась официальная презентация обновленного футбольного клуба " Кривбасс ". Он стал провонаступником ФК "Горняк", который выступает во Второй лиге. Уже в следующем сезоне команде поставлена ​​задача выйти в Первую лигу, а председатель попечительского совета клуба, депутат Верховной Рады Юрий Корявченков займется реконструкцией местного стадиона "Металлург", информирует Meta-ratings.com.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил учредителям, спонсорам клуба и городской власти провести реконструкцию стадиона таким образом, чтобы арена соответствовала всем критериям УПЛ и УАФ.

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А уже в следующем сезоне (2021 \ 2022) она должна принять на своем поле матч финала Кубка Украины.