  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Зеленский дал задание реконструировать стадион в Кривом Роге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Зеленский дал задание реконструировать стадион в Кривом Роге

Премьер-лига
(1 голосов)

Для матчей уровня УПЛ

Президент Зеленский дал задание реконструировать стадион в Кривом Роге
Новина українською

В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась официальная презентация обновленного футбольного клуба "Кривбасс". Он стал провонаступником ФК "Горняк", который выступает во Второй лиге. Уже в следующем сезоне команде поставлена ​​задача выйти в Первую лигу, а председатель попечительского совета клуба, депутат Верховной Рады Юрий Корявченков займется реконструкцией местного стадиона "Металлург", информирует Meta-ratings.com.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил учредителям, спонсорам клуба и городской власти провести реконструкцию стадиона таким образом, чтобы арена соответствовала всем критериям УПЛ и УАФ.

Читайте такжеКриворожский Горняк с нового сезона будет носить имя Кривбасс-2020

А уже в следующем сезоне (2021 \ 2022) она должна принять на своем поле матч финала Кубка Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский Юрий Корявченков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...