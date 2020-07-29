Криворожский Горняк с нового сезона будет носить имя Кривбасс-2020

Криворожский " Горняк ", который выступает во Второй лиге, с нового сезона будет носить имя "Кривбасс-2020", информирует местная "Домашняя газета".

Тренером новой команды станет Геннадий Приходько, который когда-то играл за криворожский "Кривбасс".

Напомним, что в середине июня президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс" (Кривой Рог), который был расформирован в 2013 году. Вопросами клуба на данный момент занимается депутат Верховной Рады Юрий Корявченков (Юзик).

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Наиболее реальной версией возрождения клуба СМИ считали слияние аматорского "Кривбасса" с ФК "Горняк" и последующей заявкой на Первую лигу.

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. В 2015-2018 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.