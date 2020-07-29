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Криворожский Горняк с нового сезона будет носить имя Кривбасс-2020

Вторая лига
(1 голосов)

История с возрождением Кривбасса продолжается

Криворожский Горняк с нового сезона будет носить имя Кривбасс-2020
Новина українською

Криворожский "Горняк", который выступает во Второй лиге, с нового сезона будет носить имя "Кривбасс-2020", информирует местная "Домашняя газета".

Тренером новой команды станет Геннадий Приходько, который когда-то играл за криворожский "Кривбасс".

Напомним, что в середине июня президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс" (Кривой Рог), который был расформирован в 2013 году. Вопросами клуба на данный момент занимается депутат Верховной Рады Юрий Корявченков (Юзик).

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Наиболее реальной версией возрождения клуба СМИ считали слияние аматорского "Кривбасса" с ФК "Горняк" и последующей заявкой на Первую лигу.

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. В 2015-2018 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Геннадий Приходько Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2020 в 23:42
это тот Юзик, который с местными ментами перераздел баблопотоков обсуждал? ну-ну)
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0
0
Zak Zak (Киев)
29.07.2020 в 23:19
Вот так у нас всегда. Взять самобытную команду, которая не хватала с неба звезд, но имела историю намного большую чем Кривбасс, приказать ей долго жить и родить еще одну псевдо- команду. Интересно, что на это скажут болельщики Горняка, сразу перебегут в стойло Кривбасса. Поэтому мы не Англия или Франция, там все-таки люди болеют за свою родную команду, пусть она даже играет в 5 дивизионе
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+2
0
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
29.07.2020 в 23:15
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2020 в 23:11
"возродили")))
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
29.07.2020 в 22:58
А финансировать кто будет? Если те кто Горняк то это уровень первой лиги максимум,нужно инвесторов приводит в город и клуб
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+1
0


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