  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Горняк согласился предоставить базу и все необходимое для возрождения Кривбасса
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк согласился предоставить базу и все необходимое для возрождения Кривбасса

Вторая лига
(1 голосов)

В Кривом Роге прошла встреча, на которой обсуждалось возрождение клуба

Горняк согласился предоставить базу и все необходимое для возрождения Кривбасса
Новина українською

В Кривом Роге прошла встреча, на которой обсуждалась возможность возрождения ФК "Кривбасс".

В ней приняли участие народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Корявченков (Юзик), президент "Горняка" Константин Караманиц и бывший тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.

Читайте такжеЗеленский поручил депутату Корявченкову (Юзику) возродить Кривбасс

В ходе встречи Караманиц заявил о готовности предоставить базу, стадион и все необходимое для возрождения "Кривбасса".

"Прошла очень важная встреча на пути возрождения "Кривбасса". Многие поддержали инициативу и идею Владимира Зеленского о возрождении футбола в нашем родном городе. На встрече присутствовал директор "Кривбасса" Сергей Мазур, который сохранил бренд клуба, а также президент "Горняка" Константин Караманиц. Мы пришли к мнению, что в Кривбассе должен быть один футбольный клуб – "Кривбасс", – сказал Корявченков.

"Очень расстроились, когда "Кривбасс" прекратил существование. Благодаря Сергею Мазуру и фанатскому движению сохранили эмблему и школу клуба.

Настал тот момент, когда я должен помочь инициативе Корявченкова по возрождению "Кривбасса", – сказал президент "Горняка" Караманиц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц Владимир Зеленский Юрий Корявченков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...