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Горняк согласился предоставить базу и все необходимое для возрождения Кривбасса
В Кривом Роге прошла встреча, на которой обсуждалось возрождение клуба
В Кривом Роге прошла встреча, на которой обсуждалась возможность возрождения ФК "Кривбасс".
В ней приняли участие народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Корявченков (Юзик), президент "Горняка" Константин Караманиц и бывший тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.
В ходе встречи Караманиц заявил о готовности предоставить базу, стадион и все необходимое для возрождения "Кривбасса".
"Прошла очень важная встреча на пути возрождения "Кривбасса". Многие поддержали инициативу и идею Владимира Зеленского о возрождении футбола в нашем родном городе. На встрече присутствовал директор "Кривбасса" Сергей Мазур, который сохранил бренд клуба, а также президент "Горняка" Константин Караманиц. Мы пришли к мнению, что в Кривбассе должен быть один футбольный клуб – "Кривбасс", – сказал Корявченков.
"Очень расстроились, когда "Кривбасс" прекратил существование. Благодаря Сергею Мазуру и фанатскому движению сохранили эмблему и школу клуба.
Настал тот момент, когда я должен помочь инициативе Корявченкова по возрождению "Кривбасса", – сказал президент "Горняка" Караманиц.