Горняк согласился предоставить базу и все необходимое для возрождения Кривбасса

В Кривом Роге прошла встреча, на которой обсуждалась возможность возрождения ФК "Кривбасс".

В ней приняли участие народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Корявченков (Юзик), президент "Горняка" Константин Караманиц и бывший тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.

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В ходе встречи Караманиц заявил о готовности предоставить базу, стадион и все необходимое для возрождения "Кривбасса".

"Прошла очень важная встреча на пути возрождения "Кривбасса". Многие поддержали инициативу и идею Владимира Зеленского о возрождении футбола в нашем родном городе. На встрече присутствовал директор "Кривбасса" Сергей Мазур, который сохранил бренд клуба, а также президент "Горняка" Константин Караманиц. Мы пришли к мнению, что в Кривбассе должен быть один футбольный клуб – "Кривбасс", – сказал Корявченков.