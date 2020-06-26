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Зеленский поручил депутату Корявченкову (Юзику) возродить Кривбасс

Общие новости
(2 голосов)

Нужно просто перестать закрывать клубы

Зеленский поручил депутату Корявченкову (Юзику) возродить Кривбасс
Новина українською

Президент Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Об этом Зеленский рассказал во время посещения нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога. Это заинтересовало Зеленского.

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"Горняк" нормальный клуб. Был еще "Кривбасс". К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - сказал он.

Напеним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. В 2015-2018 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский
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Источник:
LB

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Комментарии (12)
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Maksrovnii (Днепр)
26.06.2020 в 19:43
Что такое напеним ?))))
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0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
26.06.2020 в 19:39
Закрыли, йо... й стыд))Пора назад в квартал, или лучше в Кривой Рог, хотя какая разница..
Ответить
+1
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
26.06.2020 в 19:33
Юзик может только жрать.
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
26.06.2020 в 19:34
И срать
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
26.06.2020 в 19:22
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
26.06.2020 в 19:18
Кстати, че там Юзик? Уже всех предпринимателей выдоил в Кривом Роге?
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
26.06.2020 в 19:17
Никогда я не был фанатом "Квартала", никогда не был фанатом Зеленского, как артиста. А сейчас меня от него уже тошнит. Хуле с него взять. Клоуном был, клоуном и останется.
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+6
0
avatar
Maldini (Киев)
26.06.2020 в 19:29
Молодец Лекарь!!!Полностью с тобой согласен и поддерживаю!!!В гос-ве бардак.какой футбол,какой "Кривбасс?".Ты наведи порядок в стране.хотя бы в Карпатах.имею ввиду горы.а потом к футболу,без тебя нах разберутся.есть КОМУ!!!Иди назад в "Квартал" и весели публикуКЛОУН!!!
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+6
0
Лекарь (село Дарница)
26.06.2020 в 19:32
Не, какие Карпаты (в смысле лес)? У него другая фишка, он теперь дороги строит. Он не понимает, что ему всю страну надо строить!, а не какую-то отдельную отрасль/направление прокачивать. На дороги даже с фонда борьбы с коронавирусом можно деньги забирать. ППЦ!! Между прочим, дороги их обслуживание и строительство это писец, какая коррумпированная тема. Посмотрим, как быстро Вовочка оседлает схемы.
+1
0
konogon (Киев)
26.06.2020 в 19:12
Боже ж мій, яке ж воно тупе...
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2020 в 18:45
Зеля будет сам лично финансировать Кривбасс?
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.06.2020 в 18:45
Кто-то с Донбасса, а кто-то с Кривбасса... приказано возродить, значит возродят и станут чемпионами ... методы одинаковые.
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+5
0


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