Вторая лига. Диназ сохраняет лидерство, первая победа Балкан с сентября - обзор субботних матчей 14-го тура

БУКОВИНА - ДИНАЗ 1:2 (0:2)

Голы: Палагнюк (85) - Кириенко (16), Гарбар (40)

В сутолоке в штрафной соперника Игорь Кириенко переправил мяч в сетку, за счет чего "Диназ" повел в счете. Третий гол кряду в исполнении центрфоварда, который отметился дублем и в воротах "Чайки" (2:0) в прошлом туре. Ну а под занавес первого тайма защитник Александр Гарбар забил второй мяч, вратарь "Буковины" доставал мяч уже из-за линии.

После перерыва "Буковина" действовала более активно, но забить смогла лишь в концовке. Василий Палагнюк убрал на замахе защитника и пробил мимо голкипера в сетку. Времени, чтобы отыграться, все же черновчанам не хватило. "Диназ" закрепляется на первом месте группы А единолично, как минимум до завтра, когда "Ужгород" примет "Оболонь-2".

БАЛКАНЫ - ПЕРЕМОГА 2:1 (2:0)

Голы: Приемов (12), Юречко (33) - Сидоренко (62)

Первый матч для себя в составе "Балкан", а также при каденции Дениса Колчина во главе зарянской команды забил Владимир Приемов уже в дебюте. Опытный бомбардир грамотно разобрался в штрафной площадке соперника, хоть, показалось, что не обошлось и без небольшого рикошета в завершении.

Автором второго гола стал Игорь Юречко, который откликнулся на навес со стандарта справа. Правда стоит отметить и грубую позиционную ошибку защитников, ведь забивал игрок "Балкан" ногой из центра вратарской.

После перерыва "Перемога" сократила разрыв в счете, Даниил Сидоренко результативно пробил головой после навеса с углового. Однако большего добиться днепровцы не смогли. Есть первая победа "Балкан", начиная с сентября!

ЧЕРНИГОВ - РУБИКОН 0:1 (0:1)

Гол: Тищенко (18)

Гол Максим Тищенко в дебюте так и остался единственным в этом матче. "Рубикон" набрал первые очки в календарном году, "тигры" же после двух домашних встреч имеют "баранку".

ЭНЕРГИЯ - НИКОЛАЕВ-2 3:0 (1:0)

Голы: Нестерук (37), Бондаренко (57), Студенко (84 пен)

Вслед за первыми очками в игре с "Перемогой" (0:0) пришла к команде Эдуарда Хаврова и дебютная победа в календарном году. Пусть обыгран был слабейший коллектив группы Б, но уже приятно.

КРИВБАСС - РЕАЛ ФАРМА 6:0 (3:0)

Голы: Берко (15, пен 18, 33 пен, 59), Пятов (64, 90)

Как и ожидалось, не возникло проблем у "Кривбасса" с одесскими "фармацевтами". На гостях из Южной Пальмиры подопечные Генналия Приходько возместили злость на фоне потери очков с "Таврией" (1:1).

НИВА (Винница) - ВОЛЫНЬ-2 3:0 (2:0)

Голы: Петрук (1), Георгиев (26), Загорулько (70)

Удаление: Загорулько (85) - Мороз (60)

С отличным настроением начали поединок винничане и уже на првой минуте им удалось открыть счет. Иван Петрук использовал замешательство вратаря и защитником молодых "крестоносцев", вогнав мяч головой в сетку ворот. В середине первого тайма голкипер "Волыни-2" Арсений Коркодим выбил мяч головой, сыграв на выходе вне пределов своей штрафной площадки. Этим воспользовался Виктор Георгиев, принявший мяч на грудь и вторым касанием, щекой, забросив его за шиворот вратарю и защитникам лучан.

После перерыва Артур Загорулько, играющий президент "Нивы", успел отметиться и как герой, и как изгой. Сперва его настырность на перехвате помогла заработать удаление для соперника. Затем сам Артур оформил третий гол своей команды с красивого паса Ярослава Браславского. Ну а в концовке матча президент "Нивы" был удален, заработав вторую желтую карточку за лишние разговоры с Кристиной Козорог. Кстати, первую Загорулько также схлопотал за лишние разговоры в эпизоде с удалением Мороза...

Тем не менее, вторая кряду победа "Нивы" позволила винницкому клубу подняться сразу на восьмое место. 12 очков также у "Рубикона".

ЧАЙКА - КАРПАТЫ (Галич) 0:3 (0:1)

Голы: Бэй (4), Хомченко (67), Страшкевич (78)

Андрей Бэй уже в дебюте открыл счет, что позволило "Карпатам" действовать по ситуации и не форсировать события. "Чайка" большую часть второго тайма провела на чужой половине, создала достаточно моментов для отыгрыша, но сравнять счет так и не смогла. Вместо этого команда Вячеслава Богоделова дважды пропустила. Сперва Виктор Хомченко разрядил "пушку" метров с тридцати пяти, а затем Вадим Страшкевич забил прямым ударом со штрафного.