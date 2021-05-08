  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 21-го тура, видеотрансляции
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 21-го тура, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня семь встреч в двух группах

Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 21-го тура, видеотрансляции

Фото - ФК Балканы

Новина українською

ЧЕРНИГОВ - УЖГОРОД (14:00)

БАЛКАНЫ - КРИВБАСС (16:00)

ВОЛЫНЬ-2 - КАРПАТЫ (Львов)

ЭНЕРГИЯ - МЕТАЛЛ

НИКОЛАЕВ-2 - РЕАЛ ФАРМА (16:30)

БУКОВИНА - КАРПАТЫ (Галич) (17:00)

РУБИКОН - ДИНАЗ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Балканы (Заря) Рубикон (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...