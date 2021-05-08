Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 21-го тура, видеотрансляции
Сегодня семь встреч в двух группах
Фото - ФК Балканы
ЧЕРНИГОВ - УЖГОРОД (14:00)
БАЛКАНЫ - КРИВБАСС (16:00)
ВОЛЫНЬ-2 - КАРПАТЫ (Львов)
ЭНЕРГИЯ - МЕТАЛЛ
НИКОЛАЕВ-2 - РЕАЛ ФАРМА (16:30)
БУКОВИНА - КАРПАТЫ (Галич) (17:00)
РУБИКОН - ДИНАЗ
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