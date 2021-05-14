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Болотников: Если деньги от УЕФА достались не Карпатам, то кому?

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Карпаты судятся с УПЛ в Лозанне

Болотников: Если деньги от УЕФА достались не Карпатам, то кому?

Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников пояснил претензии клуба к УПЛ, из–за которых львовяне обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

"Я могу подтвердить, что клуб судится с УПЛ. Если коротко, то УЕФА платит клубам, не участвующим в еврокубках, так называемые платежи солидарности. Это деньги на развитие детского футбола, фактически, это компенсация за расходы на детские академии.

Недавно УЕФА перечислил в УПЛ деньги за прошлый сезон. В УПЛ поделили эти деньги и получилось по 400 тысяч евро на каждый клуб. Но нам почему-то решили не платить. Первая версия – так как делили деньги уже в этом году, то и поделены они были между командами этого чемпионата. Вторая версия – решили, что раз мы прошлый сезон не доиграли, то нас можно просто лишить этих денег.

Сейчас нам предлагают другую сумму, как клубу ПФЛ. А это примерно в 80 раз меньше, чем мы могли получить изначально. Мы с этим не согласились и решили обратиться в CAS. Не понимаю, какая связь между не доигранными матчами и функционированием наших школ. А еще нас интересует, если эти деньги ушли не нам, то кому?" – сказал Болотников.

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В статье: Карпаты (Львов) Украинская Премьер-лига Сергей Болотников
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Источник:
ФК Карпаты

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