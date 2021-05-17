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Болотников: Если удастся все задуманное, Карпаты скоро будут и в УПЛ, и в еврокубках
Карпаты продолжают идти своим путем
Директор по стратегическому развитию "
"После выходных очень много запросов со всех сторон с одним вопросом: "В Первую лигу вам теперь почти никак не попасть. Какой план Б?" Друзья, главная наша задача – перезапустить "Карпаты", чтобы это был самостоятельный и полноценный клуб, который можно развивать. И ситуация по этой задаче никак не изменилась – мы на финишной прямой и имеем причины для оптимизма.
А где именно этот клуб будет играть в следующем сезоне – в Первой или Второй лиге – это уже вопрос второстепенный. Хотелось бы в Первой лиге, но на самом деле это лишь вопрос времени. Если нам удастся все задуманное, мы скоро будем и в Первой лиге, и в УПЛ, и в еврокубках", – написал Болотников в Фейсбуке.
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