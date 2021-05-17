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Болотников: Если удастся все задуманное, Карпаты скоро будут и в УПЛ, и в еврокубках

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты продолжают идти своим путем

Болотников: Если удастся все задуманное, Карпаты скоро будут и в УПЛ, и в еврокубках

Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал об амбициозных планах клуба из Второй лиги, заявив, что в скором времени команда может выступать в еврокубках.

"После выходных очень много запросов со всех сторон с одним вопросом: "В Первую лигу вам теперь почти никак не попасть. Какой план Б?" Друзья, главная наша задача – перезапустить "Карпаты", чтобы это был самостоятельный и полноценный клуб, который можно развивать. И ситуация по этой задаче никак не изменилась – мы на финишной прямой и имеем причины для оптимизма.

А где именно этот клуб будет играть в следующем сезоне – в Первой или Второй лиге – это уже вопрос второстепенный. Хотелось бы в Первой лиге, но на самом деле это лишь вопрос времени. Если нам удастся все задуманное, мы скоро будем и в Первой лиге, и в УПЛ, и в еврокубках", – написал Болотников в Фейсбуке.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Болотников
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
18.05.2021 в 00:14
В суперлиге будут, чего уж там...
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.05.2021 в 00:11
А я завтра відлітаю на Марс, першою маршруткою. А ще мене звуть Наполеон, тільки я не імператор, а торт. Як бачите, мої плани більш реалістичні та буденні, але куди мені тягатися проти Болотнікова та Апельсина.
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Zloy Pingvin
18.05.2021 в 00:09
Апельсины вы собирать будете....
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DOMENICO (Lviv)
18.05.2021 в 00:07
Чувак ще той казкар
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