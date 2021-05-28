  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Без интриг в пятницу, Диназ, Днепр и Энергия побеждают
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Без интриг в пятницу, Диназ, Днепр и Энергия побеждают

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня был открыт 24-й тур

Вторая лига. Без интриг в пятницу, Диназ, Днепр и Энергия побеждают

Фото - ФК Диназ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ВОЛЫНЬ-2 - ДИНАЗ 1:3 (0:2)
Голы: Сасовский (46) - Брыженко (28 пен), Апанчук (38, 68)

Дубль Александра Апанчука и гол Алексея Брыженко с пенальти позволили "Диназу" обыграть луцкую "Волынь-2". Вышгородцы вышли на четвертое место в группе А, но дальнейшая их судьба все равно в большей мере зависит от результатов конкурентов.

ДНЕПР - БАЛКАНЫ 2:1 (2:1)
Голы: Лобода (32), Аверьянов (42 пен) - Федосов (25)

Волевую победу дома одержал и черкасский "Днепр", который ответил на гол Павла Федосова еще в первом тайме точными попаданиями Лободы и Аверьянова.

РЕАЛ ФАРМА - ЭНЕРГИЯ 1:3 (0:1)
Голы: Плачков (86) - Студенко (30, 58), Абузраа (60 авт.)

Однако и конкурент "Днепра" набрал сегодня три очка, уверенно обыграв в Одессе местных "фармацевтов". Дублем отметился Вячеслав Студенко, еще один гол в свои же ворота провел Мохамед Абузраа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Балканы (Заря) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...