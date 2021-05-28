Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Без интриг в пятницу, Диназ, Днепр и Энергия побеждают
Сегодня был открыт 24-й тур
Фото - ФК Диназ
ВОЛЫНЬ-2 - ДИНАЗ 1:3 (0:2)
Голы: Сасовский (46) - Брыженко (28 пен), Апанчук (38, 68)
Дубль Александра Апанчука и гол Алексея Брыженко с пенальти позволили "Диназу" обыграть луцкую "Волынь-2". Вышгородцы вышли на четвертое место в группе А, но дальнейшая их судьба все равно в большей мере зависит от результатов конкурентов.
ДНЕПР - БАЛКАНЫ 2:1 (2:1)
Голы: Лобода (32), Аверьянов (42 пен) - Федосов (25)
Волевую победу дома одержал и черкасский "Днепр", который ответил на гол Павла Федосова еще в первом тайме точными попаданиями Лободы и Аверьянова.
РЕАЛ ФАРМА - ЭНЕРГИЯ 1:3 (0:1)
Голы: Плачков (86) - Студенко (30, 58), Абузраа (60 авт.)
Однако и конкурент "Днепра" набрал сегодня три очка, уверенно обыграв в Одессе местных "фармацевтов". Дублем отметился Вячеслав Студенко, еще один гол в свои же ворота провел Мохамед Абузраа.
Популярное сейчас
- Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов
- Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали
- Тоттенхэм следит за Ребровым, Лунин останется в Реале. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Львовские Карпаты не будут объединяться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами - источник
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
Новости по теме
- 18:25 Украинские Вторая лига. Дежурные, но нелегкие победы Диназа, Металлурга и Кривбасса, Балканы снова теряют - обзор матчей пятницы
- 10:36 Украинские В субботу стартует группа А - анонс 12-го тура Второй лиги
- 07:30 Украинские Борьба на выживание, очередная громкая вывеска в группе Б - анонс 10-го тура Второй лиги