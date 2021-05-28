Вторая лига. Без интриг в пятницу, Диназ, Днепр и Энергия побеждают

ВОЛЫНЬ-2 - ДИНАЗ 1:3 (0:2)

Голы: Сасовский (46) - Брыженко (28 пен), Апанчук (38, 68)

Дубль Александра Апанчука и гол Алексея Брыженко с пенальти позволили "Диназу" обыграть луцкую "Волынь-2". Вышгородцы вышли на четвертое место в группе А, но дальнейшая их судьба все равно в большей мере зависит от результатов конкурентов.

ДНЕПР - БАЛКАНЫ 2:1 (2:1)

Голы: Лобода (32), Аверьянов (42 пен) - Федосов (25)

Волевую победу дома одержал и черкасский "Днепр", который ответил на гол Павла Федосова еще в первом тайме точными попаданиями Лободы и Аверьянова.

РЕАЛ ФАРМА - ЭНЕРГИЯ 1:3 (0:1)

Голы: Плачков (86) - Студенко (30, 58), Абузраа (60 авт.)

Однако и конкурент "Днепра" набрал сегодня три очка, уверенно обыграв в Одессе местных "фармацевтов". Дублем отметился Вячеслав Студенко, еще один гол в свои же ворота провел Мохамед Абузраа.