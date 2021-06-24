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Юрчишин: Карпаты Галич – клуб Смалийчука. Львовские Карпаты не будут с ними объединяться

Вторая лига
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(1 голосов)

А третьи Карпаты теряют профессиональный статус

Юрчишин: Карпаты Галич – клуб Смалийчука. Львовские Карпаты не будут с ними объединяться

Новина українською

Руководитель аматорских "Карпат", которые заявились во Вторую лигу, Степан Юрчишин рассказал о ближайших планах клуба.

- "Карпаты" все равно остаются в профессиональном футболе?

– Других нет, так что уже все.

- У вас есть переговоры по объединению усилий?

– Никаких переговоров нет. Команда, которая играла во второй лиге, она расформирована.

- Вы о команде Смалийчука?

– Нет, Смалийчука – из Ивано-Франковской области, "Карпаты" Галич. А "Карпаты", которые были во второй лиге, ликвидировались. А мы остались одни. Объединения с Галичем не будет. Мы идем своим путем. Есть цель у клуба, президента, который поставил задачу. Думаю, мы ее выполним.

- Ваш президент – Владимир Маткивский?

– Да.

- Когда говорили о создании клуба, была информация о финансировании несколькими людьми.

– Думаю, финансирование на хорошем уровне. Думаю, у нас с этим проблем не будет. Строится база. Мы берем стадион "Украина". Конечно, там очень много работы. Мы сделаем ремонт, пока что не капитальный. Но хотим играть на "Украине". Чтобы было название "Карпаты", юристы над этим работают.

Я отдал за "Карпаты" здоровье. И не только я, но и Тлумак сейчас работает, и Сапуга. Задача команды – выиграть вторую лигу и попасть в первую. А потом в УПЛ.

У нас пока нет проблем. Мы будем твердо стоять. Маткивский хочет играть на стадионе "Украина". Сейчас подписываем с городом договор. Думаю, город нам пойдет навстречу. Думаю, будет долгосрочная аренда.

Думаю, на второй год будет современная база. 10 км от Львова. Она уже строится.

- По названию пока не знаете, будут ли "Карпаты"?

– Хотим "Карпаты", но есть нюансы. И эмблемы пока нет. Может, пока будут просто "Карпаты", но хотим играть со львом.

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В статье: Степан Юрчишин Карпаты (Львов) Карпаты (Галич) ФК Карпаты Львов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
24.06.2021 в 22:51
Прям Украина в миниатюре, где 2 казака, там 3 гетьмана ... )
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