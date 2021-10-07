Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разные Карпаты: Галич разгромлен, Львов - на втором месте после ЛНЗ. 12 тур в группе А Второй лиги
Быстрый гол и победа на последних минутах от "Мункача"
Скріншот із трансляції ФК ЛНЗ
Состоялись матчи 12 тура во Второй лиге. В 7 поединках забито 18 голов (в двух матчах забито по 5 голов).
Лишь одна игра завершилась без свистка арбитра с указанием в центр поля.
Любомир (Ставище) - Диназ (Вышгород) 2:3
Голы: Илья Терещенко (67), Богдан Козий (90+3 - пенальти) - Максим Банасевич (43), Сергей Майборода (54), Евгений Чепурненко (69 - пенальти)
Мункач (Мукачево) - Днепр (Черкассы) 2:1
Голы: Максим Горный (1), Петр Луцив (87) - Ярослав Сависько (65)
Нива (Винница) - Буковина (Черновцы) 0:0
Матч был самый посещаемый - 600 зрителей. Хотя голами команды так и не порадовали.
Эпицентр (Дунаевцы) - Карпаты (Львов) 0:1
Гол: Максим Гуменюк (45+1)
Чайка (Петропавловская Борщаговка) - АФСК Киев 1:1
Голы: Сергей Русьян (25) - Владислав Гарнага (40)
Левый берег (Киев) - Чернигов 2:0
Голы: Александр Гуськов (26), Иван Петренко (83)
ЛНЗ (Черкассы) - Карпаты (Галич) 5:0
Голы: Александр Насонов (14), Олег Тарасенко (27), Иван Бобко (44 - пенальти), Ярослав Галенко (57), Денис Норенков (81)
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