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Разные Карпаты: Галич разгромлен, Львов - на втором месте после ЛНЗ. 12 тур в группе А Второй лиги

Вторая лига
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Быстрый гол и победа на последних минутах от "Мункача"

Разные Карпаты: Галич разгромлен, Львов - на втором месте после ЛНЗ. 12 тур в группе А Второй лиги

Скріншот із трансляції ФК ЛНЗ

Новина українською

Состоялись матчи 12 тура во Второй лиге. В 7 поединках забито 18 голов (в двух матчах забито по 5 голов).

Лишь одна игра завершилась без свистка арбитра с указанием в центр поля.

Любомир (Ставище) - Диназ (Вышгород) 2:3

Голы: Илья Терещенко (67), Богдан Козий (90+3 - пенальти) - Максим Банасевич (43), Сергей Майборода (54), Евгений Чепурненко (69 - пенальти)

Мункач (Мукачево) - Днепр (Черкассы) 2:1

Голы: Максим Горный (1), Петр Луцив (87) - Ярослав Сависько (65)

Нива (Винница) - Буковина (Черновцы) 0:0

Матч был самый посещаемый - 600 зрителей. Хотя голами команды так и не порадовали.

Эпицентр (Дунаевцы) - Карпаты (Львов) 0:1

Гол: Максим Гуменюк (45+1)

Чайка (Петропавловская Борщаговка) - АФСК Киев 1:1

Голы: Сергей Русьян (25) - Владислав Гарнага (40)

Левый берег (Киев) - Чернигов 2:0

Голы: Александр Гуськов (26), Иван Петренко (83)

ЛНЗ (Черкассы) - Карпаты (Галич) 5:0

Голы: Александр Насонов (14), Олег Тарасенко (27), Иван Бобко (44 - пенальти), Ярослав Галенко (57), Денис Норенков (81)

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В статье: Вторая лига Чайка (Петропавловская Борщаговка) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Мункач (Мукачево) Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
07.10.2021 в 13:00
Автор дурачок, первый не ЛНЗ, а Левый Берег, а ЛНЗ - третий, после львовских "Карпат".
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