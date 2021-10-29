Гоменюк: Крымчане сами признаются, что при аннексии никаких голосований не было

Экс-форвард " Таврии " Владимир Гоменюк в эфире "Профутбола" рассказал о нынешней ситуации в аннексированном Крыму.

- Как давно были в Крыму?

– Был в 2018 году. Продавал квартиру. Уезжал с таким ощущением, что, наверное, больше туда не приеду. Хотя было время, когда планировал и покупал недвижимость, чтобы там жить. Настраивал себя, что хотел бы там жить, потому что очень нравились условия, горы, обстановка. Все очень нравилось.

Когда играл в "Днепре", думал, буду на Крым настраивать свою жизнь. Но, как видите, ситуация поменялась.

- Как для себя приняли историю с аннексией Крыма?

– Это политика. Не могу кого-то что-то там... Сейчас там живут крымчане. Они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все было принято вместо них.