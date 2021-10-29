  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Гоменюк: Крымчане сами признаются, что при аннексии никаких голосований не было
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гоменюк: Крымчане сами признаются, что при аннексии никаких голосований не было

Вторая лига
(1 голосов)

Хотя считают, что у них все хорошо

Гоменюк: Крымчане сами признаются, что при аннексии никаких голосований не было

скриншот youtube

Новина українською

Экс-форвард "Таврии" Владимир Гоменюк в эфире "Профутбола" рассказал о нынешней ситуации в аннексированном Крыму.

- Как давно были в Крыму?

– Был в 2018 году. Продавал квартиру. Уезжал с таким ощущением, что, наверное, больше туда не приеду. Хотя было время, когда планировал и покупал недвижимость, чтобы там жить. Настраивал себя, что хотел бы там жить, потому что очень нравились условия, горы, обстановка. Все очень нравилось.

Когда играл в "Днепре", думал, буду на Крым настраивать свою жизнь. Но, как видите, ситуация поменялась.

- Как для себя приняли историю с аннексией Крыма?

– Это политика. Не могу кого-то что-то там... Сейчас там живут крымчане. Они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все было принято вместо них.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Гоменюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
29.10.2021 в 19:15
Не крымчане, а крысчане. Или по-научному galimus krysiatnikus.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...