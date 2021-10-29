Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гоменюк: Крымчане сами признаются, что при аннексии никаких голосований не было
Хотя считают, что у них все хорошо
скриншот youtube
Экс-форвард "
- Как давно были в Крыму?
– Был в 2018 году. Продавал квартиру. Уезжал с таким ощущением, что, наверное, больше туда не приеду. Хотя было время, когда планировал и покупал недвижимость, чтобы там жить. Настраивал себя, что хотел бы там жить, потому что очень нравились условия, горы, обстановка. Все очень нравилось.
Когда играл в "Днепре", думал, буду на Крым настраивать свою жизнь. Но, как видите, ситуация поменялась.
- Как для себя приняли историю с аннексией Крыма?
– Это политика. Не могу кого-то что-то там... Сейчас там живут крымчане. Они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все было принято вместо них.
Популярное сейчас
- Если бы Металлист зашел в УПЛ прямо сейчас. Анализ возможностей харьковчан на основе кубковых противостояний с элитой
- Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане
- Буффон на уровне. ВИДЕО, как Джанлуиджи взял пенальти и помог Парме прервать неудачную серию
- Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал "Сумы - сосать", а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО