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Стал известен претендент на пост главного тренера Сум
Сумчане замыкают турнирную таблицу Второй лиги
Фото: meta-ratings.com.ua
Вакантную должность главного тренера второлиговых "Сум" вскоре может занять экс-наставник "Виктории" Артем Радионов.
38-летний наставник работал с командой из Николаевки с 2015 по 2021 год, пройдя с нею путь от аматорского футбола до Второй лиги. В середине сентября Радионов был уволен из "Виктории" после серии неудачных результатов.
"Сумы" после октябрьской отставки Валерия Куценко проиграли все пять матчей. В настоящее время и.о. главного тренера является начальник команды Александр Бондаренко.
Отметим, с 5 очками после 18 туров "Сумы" замыкают турнирную таблицу группы Б Второй лиги. 20 ноября сумчане сыграют в Новой Каховке с "Энергией".
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