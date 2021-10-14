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Клуб Второй лиги остался без главного тренера
Валерий Куценко покинул свою должность
Фото: facebook.com/sumy.footballclub
Валерий Куценко подал в отставку с поста главного тренера ФК "Сумы", сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с тренером заявление об уходе написал и его ассистент Денис Шапочников.
34-летний специалист возглавил сумскую команду в марте, когда клуб еще выступал в аматорском чемпионате. Сезон 2021/22 ФК "Сумы" начал во Второй лиге.
Напомним, после 12-ти сыгранных матчей сумчане занимают предпоследнее место в группе Б Второй лиги, набрав 6 очков. В следующем туре "Сумы" сыграют на выезде против "Скорук". Игра состоится в субботу, 16 октября и начнется в 14:00.
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