Клуб Второй лиги остался без главного тренера

Валерий Куценко подал в отставку с поста главного тренера ФК "Сумы", сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с тренером заявление об уходе написал и его ассистент Денис Шапочников.

34-летний специалист возглавил сумскую команду в марте, когда клуб еще выступал в аматорском чемпионате. Сезон 2021/22 ФК "Сумы" начал во Второй лиге.

Напомним, после 12-ти сыгранных матчей сумчане занимают предпоследнее место в группе Б Второй лиги, набрав 6 очков. В следующем туре "Сумы" сыграют на выезде против "Скорук". Игра состоится в субботу, 16 октября и начнется в 14:00.