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Карпаты представили трех опытных новичков
Серьезное усиление, как для Второй лиги
instagram.com/karpaty.lviv
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Игроками команды стали два футболиста, выступавших в Первой лиге – Игорь Семенина и Иван Цюпа. Также осуществлен один международный трансфер – из главной лиги Эстонии в Украину вернулся воспитанник львовского футбола Андрей Маркович.
33-летний Семенина - воспитанник тернопольского футбола. Опорный полузащитник. В текущем сезоне защищал цвета тернопольской "Нивы", за которую сыграл 19 матчей и отличился тремя голами.
28-летний Цюпа - воспитанник "Шахтера". Левый крайний латераль. Поиграл в УПЛ за "Ильичевец", "Зирку". До перехода в "Карпаты" защищал цвета "Волыни". В сезоне 2021-2022 сыграл 13 матчей (1 гол).
26-летний Маркович Андрей – воспитанник "УФК-Карпаты" (Львов). Имеет опыт выступлений за "Карпаты" и "Рух", международный опыт в Беларуси ("Нафтан" (Новополоцк) и Эстонии ("Нимме Калью" (Таллин). Чемпион Эстонии – 2018. Обладатель Суперкубка Эстонии – 2019). Был заигран за сборные Украины: U-16 (3 матча), U-17 (1 матч), U-19 (8 матчей) и U-20 (2 матча).
Универсальный игрок. За свой последний клуб в Эстонии с 2018 по 2021 год сыграл 131 матч (4 гола).
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