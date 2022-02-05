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Команда Второй лиги отменила зимний сбор из-за вспышки коронавируса

Вторая лига
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Клубу пришлось взять паузу

Команда Второй лиги отменила зимний сбор из-за вспышки коронавируса

Фото - ФК Эпицентр

Новина українською

ФК "Эпицентр" из Дунаевцев вынужденно отменил первый зимний сбор команды. Такие меры пришлось принять из-за вспышки коронавируса.

Известно, что после трех дней тренировок заболели девять игроков клуба. В таких условиях, чтобы не усугублять положение, остальные также ушли на самоизоляцию.

Сообщается, что восьмого февраля команда из Хмельницкой области должна возобновить подготовку к весенней части сезона.

14-го числа подопечные Олега Надуды запланировали спарринг с "Любомиром", 17-го - с винницкой "Нивой", а 19-го - с "Чайкой". На 24 февраля также запланирован вылет в Турцию на зарубежный этап подготовки.

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В статье: Олег Надуда Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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