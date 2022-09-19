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Рубикон - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Киев принимает последний поединок третьего тура Лиги 2

Рубикон - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Это заключительная встреча третьего тура во Второй лиге Украины. "Рубикон" в нынешнем сезоне еще не побеждал – одна ничья в двух турах. "Хуст" дебютирует на профессиональном уровне и пока идет без поражений: у закарпатцев ничья и победа.

Вторая лига. 3-й тур
19 сентября. Начало в 14:00
"Рубикон" - "Хуст"

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В статье: Рубикон (Киев) ФК Хуст
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