Рубикон - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Это заключительная встреча третьего тура во Второй лиге Украины. "Рубикон" в нынешнем сезоне еще не побеждал – одна ничья в двух турах. "Хуст" дебютирует на профессиональном уровне и пока идет без поражений: у закарпатцев ничья и победа.

Вторая лига. 3-й тур

19 сентября. Начало в 14:00

"Рубикон" - "Хуст"