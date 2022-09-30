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Реал Фарма одерживает крупнейшую победу в истории. Одесситы разгромили Рубикон 7:0

Вторая лига
(1 голосов)

Одесская феерия в столице

Реал Фарма одерживает крупнейшую победу в истории. Одесситы разгромили Рубикон 7:0

Фото: ФК Реал Фарма / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В стартовой игре пятого тура Второй лиги "Реал Фарма" на выезде разгромил "Рубикон" 7:0. И это притом, что еще далеко не все в ворота киевлян сегодня залетело.

Отметим, что победа с разницей в семь мячей стала для "фармацевтов" самой большой в их профессиональной истории. Ранее со счетом 6:1 была победа над "Судностроителем" в 2017-м и трижды по 5:0 над "Ингульцом-2" (2017), "Макеевуглем" (2014) и "СКАД-Ялпугом" (2011).

Благодаря этой победе "Реал Фарма" поднимается на третье место таблицы Второй лиги. А вот "Рубикон" возглавляет антирейтинг наихудшей защиты чемпионата. Это поражение стало для киевлян уже третьим разгромным. В общей сложности за пять матчей столичный коллектив уже 16 раз вынимал мяч из сетки собственных ворот.

Киев. Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного (колишній РВУФК)
Главный арбитр: Сергей Труба (Золотоноша)
Ассистенты: Денис Лупач (Сумы), Александр Худяков (Запоріжжя)
Рубикон - Реал Фарма 0:7
Голы: Александр Фабер 9, Сергей Барсуков 17, Александр Фабер 37, Никита Ладыка 60, Сергей Платунов 66, Сергей Платунов 71, Виталий Мячин 86
Рубикон (старт): Евгений Пацкан, Даниил Давыденко, Антон Калайтан, Виктор Сахнюк, Владислав Дорошенко, Рудольф Сухомлинов, Артем Уманец, Антон Рафальский, Владислав Павленко, Богдан Швец, Максим Тищенко
Реал Фарма (старт): Дмитрий Стародубец, Евгений Ратушняк, Алексей Колесников, Михаил Попов, Владислав Тимошевский, Виталий Мячин, Сергей Барсуков, Никита Ладыка, Александр Фабер, Вадим Гранчар, Максим Марченко

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Рубикон (Киев)
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