Вторая лига. Реал Фарма громит Кремень-2

В дебютном матче восьмого тура Второй лиги встречались "Кремень-2" и "Реал Фарма". Фаворитами считались одесситы, но нельзя было не считаться с тем, что подопечные Чумака все свои очки в этом сезоне завоевали именно в родных стенах.

Казалось, что команды уйдут на перерыв без забитых мячей. Однако, на 44-й минуте гости все же смогли отличиться. Пенальти реализовал Сергей Барсуков. После перерыва юные игроки "Кремня-2" откровенно разочаровали. Гол в раздевалку оказал большое влияние на психологическое состояние хозяев. Подопечные Кулиша смогли отличиться еще трижды. Сначала в свои ворота забил Руднев, а на 65-й минуте второй мяч записал в свой актив Барсуков.

Окончательный результат в игре установил Герман Дмитриев.

В итоге игра завершилась разгромной победой "Реал Фармы" - 4:0.

VBET UA Второй. 8-й тур

"Кремень-2" - "Реал Фарма" 0:4

Голы: Руднев (62, аг) – Барсуков (44, пен, 65), Дмитриев (75)