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Вторая лига. Реал Фарма громит Кремень-2

Вторая лига
(1 голосов)

Хозяева провалили второй тайм

Вторая лига. Реал Фарма громит Кремень-2

Фото: фейсбук Кремінь-2

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В дебютном матче восьмого тура Второй лиги встречались "Кремень-2" и "Реал Фарма". Фаворитами считались одесситы, но нельзя было не считаться с тем, что подопечные Чумака все свои очки в этом сезоне завоевали именно в родных стенах.

Казалось, что команды уйдут на перерыв без забитых мячей. Однако, на 44-й минуте гости все же смогли отличиться. Пенальти реализовал Сергей Барсуков. После перерыва юные игроки "Кремня-2" откровенно разочаровали. Гол в раздевалку оказал большое влияние на психологическое состояние хозяев. Подопечные Кулиша смогли отличиться еще трижды. Сначала в свои ворота забил Руднев, а на 65-й минуте второй мяч записал в свой актив Барсуков.

Окончательный результат в игре установил Герман Дмитриев.

В итоге игра завершилась разгромной победой "Реал Фармы" - 4:0.

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"Кремень-2" - "Реал Фарма" 0:4

Голы: Руднев (62, аг) – Барсуков (44, пен, 65), Дмитриев (75)

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Кремень-2 (Кременчуг)
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