Вторая лига. Встреча аутсайдеров в Киеве, интригующее противостояние в Хусте

В субботу двумя матчами стартует девятый тур во Второй лиге. Отмечаем противостояние в Хусте, где местная команда попытается дать бой непобедимому лидеру чемпионата "Ниве" Бузовой.

"Нива" (Винница) - "Рубикон (Киевская обл)

29.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"

Винницкая команда подходит к игре после двух побед подряд, которые позволили существенно улучшить турнирное положение. Пока "Нива" всего на одно очко отстает от третьего места. По игре к винничанам есть вопросы, но результат на табло. Особенно выделялся в противостоянии с "Металлургом-2" Артур Загорулько, который в момент с первым голом заработал угловой, а затем и сам забил. Играющий президент ведет команду за собой. На игру "Рубикона" без слез сложно смотреть. Пять поражений подряд с общим счетом 1:23 – яркое подтверждение уровня подопечных Виктора Куряты. Сможет ли коллектив из Киевской области не оконфузиться в гостевом матче?

"Хуст" - "Нива" (Бузовая)

29.10.2022. 13:00. Хуст. "Карпаты"

Коллектив из Бузовой продолжает лидировать с абсолютным показателем. Сможет ли кто-нибудь отобрать очки у бузовчан? Именно этот вопрос волнует всех поклонников Второй лиги. "Хуст" на прошлой неделе на последних минутах вырвал ничью в противостоянии с "Звягелям" и продемонстрировал свой характер. Противостояние с лидером станет испытанием для хозяев. Отметим, что сухая вратарская серия Александра Литвиненко длится четыре матча и 417 минут. Возможно, братья Луцивы смогут прервать эту серию голкипера "Нивы"?

"Чайка" - "Звягель"

30.10.2022. 14:00. Киев. "Левый берег"

Гости подходят к матчу после досадного поражения от "Реал Фармы". Коллектив из Новограда-Волынского по игре не уступал одессатам, но пропустил уже в компенсированное время. Атакам "Звягеля" не хватало достойного завершения. Голевая серия Артура Ващишина прервалась на отметке в три матча. Таким образом, команда упустила шансы подняться с шестого места. "Чайка" в хорошем настроении готовилась к матчу, ведь в понедельник подопечные Хомутова обыграли "Васт" и вышли на второе место. Однако, против "Звягеля" хозяевам поля будет очень непросто, ведь новичок Второй лиги способен потрепать нервы каждому.

"МФК Металлург-2" - "Кремень-2"

31.10.2022.13:00. Киев. Левый берег

В Киеве встретятся две молодые команды, которые все еще ищут себя. Безвыигрышная серия запорожского "Металлурга-2" длится семь матчей, а кременчугского коллектива - пять. По уровню игры более интересно смотрятся подопечные Чумака, которые хоть и не добиваются результата, но играют достойно. Однако, прошлый тур "Кремень-2" никак не может занести себе в актив, ведь команда провалила второй тайм в противостоянии с "Реал Фармой". Насколько это поражение повлияет на психологическое состояние коллектива? К тому же, вырванная ничья в игре с "Вастом" (2:2) придаст запорожцам уверенности в собственных силах.

"Реал Фарма" - "Васт"

31.10.2022. 12:00. Одесса. "Иван"

Команды подходят к противостоянию в разном эмоциональном состоянии. Одесситы на последней минуте вырвали победу у "Звягеля", а "Васт" - потерял победу в противостоянии с "Металлургом-2". Подопечные Кулиша могут закрепиться на втором месте, но нужно набирать три очка. Смогут ли николаевцы прервать победную серию Реал Фармы?