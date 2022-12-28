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У клуба Второй лиги сменился тренер

Вторая лига
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Раньше специалист работал в СК "Днепр-1"

У клуба Второй лиги сменился тренер

Фото: Ігор Єрмаков

UA-Футбол
Новина українською

Николаевский "Васт" объявил о назначении нового главного тренера. Эту информацию клуб обнародовал в своих социальных сетях.

В весенней части сезона команду возглавит Игорь Ермаков. Ермаков работал в "Говерле", АФСК "Киев", "Олимпике" и СК "Днепр-1". Помогать ему будут Дмитрий Назаренко, Андрей Товт и Артем Черный. Напомним, что именно Назаренко тренировал команду в первом полугодии.

"Васт" первую часть сезона завершил на седьмом месте. У клуба из Николаева есть в своем активе одиннадцать очков. Вторая лига возобновится в апреле.

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В статье: Васт (Николаев)
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