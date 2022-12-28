У клуба Второй лиги сменился тренер

Николаевский "Васт" объявил о назначении нового главного тренера. Эту информацию клуб обнародовал в своих социальных сетях.

В весенней части сезона команду возглавит Игорь Ермаков. Ермаков работал в "Говерле", АФСК "Киев", "Олимпике" и СК "Днепр-1". Помогать ему будут Дмитрий Назаренко, Андрей Товт и Артем Черный. Напомним, что именно Назаренко тренировал команду в первом полугодии.

"Васт" первую часть сезона завершил на седьмом месте. У клуба из Николаева есть в своем активе одиннадцать очков. Вторая лига возобновится в апреле.