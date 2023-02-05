Зимний кубок ПФЛ. Первые победы Бузовой и Винницы

Сегодня в Зимнем кубке ПФЛ состоялось еще два матча. Профессиональным клубам – "Ниве" из Винницы и "Ниве" из Бузовой – противостояли любители: харьковский "ОККО" и мировская "Дружба".

Коллективы выше по классу одержали победы и присоединились к "Левому Берегу" на вершине турнирной таблицы. Таким образом, после первого тура в состязании сохраняется троевластие.

В первом туре из-за нечетного количества участников не играл "Кремень". Он будет стартовать через неделю, когда состоятся игры второго тура.

Зимний кубок ПФЛ

1-й тур

"Нива" (Винница) - "ОККО" (Харьков) 2:0

Голы: Загорулько, Швец

"Дружба" (Мировка) – "Нива" (Бузовая) 1:4

Голы: (неизвестно) — Головатенко, Семенец, Евпак (дубль)

Таблица: "Левый Берег", "Нива" Винница, "Нива" Бузовая – по 3 очка; "Кремень", "Чайка", "ОККО", "Дружба" – по 0.