Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зимний кубок ПФЛ. Первые победы Бузовой и Винницы
Сегодня состоялось еще два матча
Фото: ФК Нива Бузова / Автор невідомий
Сегодня в Зимнем кубке ПФЛ состоялось еще два матча. Профессиональным клубам – "Ниве" из Винницы и "Ниве" из Бузовой – противостояли любители: харьковский "ОККО" и мировская "Дружба".
Коллективы выше по классу одержали победы и присоединились к "Левому Берегу" на вершине турнирной таблицы. Таким образом, после первого тура в состязании сохраняется троевластие.
В первом туре из-за нечетного количества участников не играл "Кремень". Он будет стартовать через неделю, когда состоятся игры второго тура.
Зимний кубок ПФЛ
1-й тур
"Нива" (Винница) - "ОККО" (Харьков) 2:0
Голы: Загорулько, Швец
"Дружба" (Мировка) – "Нива" (Бузовая) 1:4
Голы: (неизвестно) — Головатенко, Семенец, Евпак (дубль)
Таблица: "Левый Берег", "Нива" Винница, "Нива" Бузовая – по 3 очка; "Кремень", "Чайка", "ОККО", "Дружба" – по 0.
2-й тур
Базовая дата – 11 февраля
"Дружба" – "Левый Берег"
"Чайка" - "Кремень"
"Нива" Бузовая – "ОККО"
Популярное сейчас
- Цыганков дебютировал в Ла Лиге
- Примера. Мальорка - Реал 1:0. Лунин не помог беззубому Мадриду
- Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО
- Лидер Второй лиги может подписать полузащитника Динамо U-19
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО