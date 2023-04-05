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Киевский клуб снялся с розыгрыша Второй лиги – игроки получили статус свободных агентов
Футболистам придется искать новую команду
Фото: fckarpaty.org
В ПФЛ стало на одну команду меньше. Как нам стало известно, "Рубикон" снялся с соревнований Второй лиги чемпионата Украины. Киевский клуб предоставил всем своим игрокам статус свободных агентов.
Все футболисты могут свободно искать новое место работы.
Ранее сообщалось, что "Рубикон" оказался без финансирования. Клуб искал разные развития и потенциальных инвесторов, но ни один из них не был серьезным.
Напомним, первую половину текущего сезона команда завершила на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.
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