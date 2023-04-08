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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Центральный матч тура в Одессе

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: facebook.com/pfczvyagel

UA-Футбол
Новина українською

В субботу сыграют три матча одиннадцатого тура Второй лиги. Самое ожидаемое противостояние пройдет в Одессе, где встретятся вторая и первая команды чемпионата. Одесситы не имеют права сегодня терять зачетные пункты, если стремятся сразиться за чемпионство. Напомним, что "Рубикон" с чемпионата снялся, а "Кремень-2" этот тур пропускает.

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"Реал Фарма" - "Нива" Бузова

08.04.2023. 13:00

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"Звягель" - "Васт"

08.04.2023. 14:00

VBET UA Вторая лига. 11-й тур

"Нива" Винница - "Чайка"

08.04.2023. 14:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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