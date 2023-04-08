Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Центральный матч тура в Одессе
Фото: facebook.com/pfczvyagel
В субботу сыграют три матча одиннадцатого тура Второй лиги. Самое ожидаемое противостояние пройдет в Одессе, где встретятся вторая и первая команды чемпионата. Одесситы не имеют права сегодня терять зачетные пункты, если стремятся сразиться за чемпионство. Напомним, что "Рубикон" с чемпионата снялся, а "Кремень-2" этот тур пропускает.
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"Реал Фарма" - "Нива" Бузова
08.04.2023. 13:00
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"Звягель" - "Васт"
08.04.2023. 14:00
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"Нива" Винница - "Чайка"
08.04.2023. 14:00
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