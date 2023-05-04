Вторая лига. Центральный матч тура в Виннице, Реал Фарма возвращается после паузы

В пятницу стартует пятнадцатый тур во Второй лиге. Наиболее ожидаемым матчем тура станет противостояние в Виннице, где встретятся две "Нивы". Отметим, что этот тур будет пропускать "Васт".

"Металлург-2" - "Звягель"

05.05.2023. 15:00. "Химик" г. Калуш

Этот матч откроет программу пятнадцатого тура. Запорожцы весной не впечатляют, хотя от них ждали большего. Однако, требовать стабильности от молодежи также неправильно. Подопечные Тропина не побеждают пять игр подряд. Рассчитывать на положительный результат в игре с "Звягелем" сложно, ведь подопечные Скидана играют очень мощно. Беспроигрышная серия ПФК "Звягель" длится пять матчей (четыре победы и одна ничья). У коллектива из Звягеля появилась солидность в центре поля, футболисты чувствуют уверенность в своих силах. Гости продолжают борьбу за повышение в классе, поэтому ожидаем их победы.

"Нива" Винница - "Нива" Бузова

06.05.2023. 14:30. "Центральный городской стадион" г. Винница

В Виннице вторая команда группы будет принимать лидера. Безусловно, эта игра является центральной во всем туре. Винницкий коллектив не проиграет уже семь матчей (пять побед и две ничьи). Первая команда чемпионата не может выиграть два тура подряд. На прошлой неделе бузовчане шокировали всех ничьей против "Кремня-2". Эта игра показала, что не такой и непобедимый лидер. Возможно, на такой результат повлияла недооценка соперника. От очного противостояния ожидаем интересного и результативного футбола. Перед игрой нельзя сказать, что гости очевидные фавориты, ведь весной у них есть определенные проблемы. Отметим, что голевая серия бузовской "Нивы" длится 14 матчей.

"Чайка" - "Кремень-2"

06.05.2023. 15:00. НТВ "Колос" с. Софиевская Борщаговка

Гости приедут к пятой команде чемпионата на фоне эмоционального подъема после ничьей с лидером. Подопечные Здирко доказали, что с ними следует считаться. Если бы 20-летний Александр Вивдич на постоянной основе играл за вторую команду, это пошло бы на пользу кременчугскому коллективу. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 11 матчей, но для молодежи сейчас важно прогрессировать и получать неоценимый опыт. "Чайка" в прошлом туре в большинстве на последних минутах проиграла "Хусту". К тому же, в том матче травмировался голкипер Баранцов. От этого коллектива весной ожидали большего, но домашняя встреча хорошая возможность улучшить свое турнирное положение.

"Хуст" - "Реал Фарма"

06.05.2023. 12:00. "Карпаты". Хуст

Подопечные Цыткина на прошлой неделе проявили характер и в меньшинстве одержали волевую победу над "Чайкой". Победный мяч забил вышедший на замену Фляшко. Это говорит о том, что у команды нет проблем с кадровым потенциалом. Отметим, что домашнюю игру будет пропускать из-за дисквалификации Николай Пылып. В случае победы хозяева смогут закрепиться в топ-4.

Одесситы прошлый тур пропускали. Эту паузу они использовали с пользой для себя. В роли спарринг-партнера "фармацевтов" выступил вышедший из отпуска столичный "Левый берег". Поединок, проходивший на домашней арене одесской команды – стадионе "Иван", завершился вничью, 0:0. С атакой у подопечных Пархоменко существенные проблемы, не чувствуется уверенности в своих силах. В случае поражения одесситы могут попрощаться со своими шансами побороться за призовые места.