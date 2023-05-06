  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Очередной провал Реал Фармы, центральный матч тура без голов
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Очередной провал Реал Фармы, центральный матч тура без голов

Вторая лига
(1 голосов)

Одесситы снова разочаровали

Вторая лига. Очередной провал Реал Фармы, центральный матч тура без голов

Фото: ФК Нива Вінниця

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня были сыграны еще три матча пятнадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний и краткий обзор.

Ожидалось, что "Реал Фарма" после паузы наконец-то сможет проявить себя, но подопечные Пархоменко еще раз разочаровали. Одесситы без шансов уступили "Хусту" - 0:4. За хозяев забивали Василий Луцив, Борисенко, Станкович и Мердеев.

"Чайка" также одержала уверенную победу над "Кремнем-2". За хозяев забивали Гуськов, Ндукве, Пуди, Стеценко и Литовченко.

В центральном матче всего тура голов не забивали. Таким образом, бузовская "Нива" в третий раз подряд играет вничью, а винницкий коллектив опускается на третье место.

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Нива" Винница - "Нива" Бузова 0:0

Удаление: Турчанов (75)

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Хуст" - "Реал Фарма" 4:0

Голы: Мердеев (33), Станкович (42), Василий Луцив (60, Борисенко (47))

Нереализованные пенальти: Василий Луцив (58)

"Чайка" - "Кремень-2" 5:0

Голы: Гуськов (25), Ндукве (44), Литовченко (54), Пуди (61), Стеценко (90)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Звягель разгромил Металлург-2 в стартовом матче тура
yellow-arrow
Металург-2 - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Нива (Бузовая) ФК Хуст Кремень-2 (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде