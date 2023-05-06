Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Очередной провал Реал Фармы, центральный матч тура без голов
Одесситы снова разочаровали
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня были сыграны еще три матча пятнадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний и краткий обзор.
Ожидалось, что "Реал Фарма" после паузы наконец-то сможет проявить себя, но подопечные Пархоменко еще раз разочаровали. Одесситы без шансов уступили "Хусту" - 0:4. За хозяев забивали Василий Луцив, Борисенко, Станкович и Мердеев.
"Чайка" также одержала уверенную победу над "Кремнем-2". За хозяев забивали Гуськов, Ндукве, Пуди, Стеценко и Литовченко.
В центральном матче всего тура голов не забивали. Таким образом, бузовская "Нива" в третий раз подряд играет вничью, а винницкий коллектив опускается на третье место.
VBET UA Вторая лига. 15-й тур
"Нива" Винница - "Нива" Бузова 0:0
Удаление: Турчанов (75)
VBET UA Вторая лига. 15-й тур
"Хуст" - "Реал Фарма" 4:0
Голы: Мердеев (33), Станкович (42), Василий Луцив (60, Борисенко (47))
Нереализованные пенальти: Василий Луцив (58)
"Чайка" - "Кремень-2" 5:0
Голы: Гуськов (25), Ндукве (44), Литовченко (54), Пуди (61), Стеценко (90)
Популярное сейчас
- В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
- Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию
- Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
- Вторая лига. Центральный матч тура в Виннице, Реал Фарма возвращается после паузы
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО