Вторая лига. Очередной провал Реал Фармы, центральный матч тура без голов

Сегодня были сыграны еще три матча пятнадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний и краткий обзор.

Ожидалось, что "Реал Фарма" после паузы наконец-то сможет проявить себя, но подопечные Пархоменко еще раз разочаровали. Одесситы без шансов уступили "Хусту" - 0:4. За хозяев забивали Василий Луцив, Борисенко, Станкович и Мердеев.

"Чайка" также одержала уверенную победу над "Кремнем-2". За хозяев забивали Гуськов, Ндукве, Пуди, Стеценко и Литовченко.

В центральном матче всего тура голов не забивали. Таким образом, бузовская "Нива" в третий раз подряд играет вничью, а винницкий коллектив опускается на третье место.

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Нива" Винница - "Нива" Бузова 0:0

Удаление: Турчанов (75)

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Хуст" - "Реал Фарма" 4:0

Голы: Мердеев (33), Станкович (42), Василий Луцив (60, Борисенко (47))

Нереализованные пенальти: Василий Луцив (58)

"Чайка" - "Кремень-2" 5:0

Голы: Гуськов (25), Ндукве (44), Литовченко (54), Пуди (61), Стеценко (90)