Вторая лига. Испытания для Металлурга-2, очередной шанс на дебютную победу для Реал Фармы

В субботу стартует шестнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что в этот раз тур будет пропускать "Звягель".

"Реал Фарма" - "Чайка"

13.05.2023. 12:30. Одесса. "Иван"

Одесситы весной разочаровывают. Это совсем не та команда, которая играла в первой части сезона. Многие ожидали, что подопечные Пархоменко после паузы смогут достичь прогресса, но они без шансов уступили "Хусту". Безвыигрышная серия "Реал Фармы" длится уже пять игр. Коллектив из Одессы не справился с постоянным давлением соперника. Команда даже на гол не смогла наиграть и осталась почти без шансов на борьбу за повышение в классе. Весной по тайму начал играть президент клуба Николай Лиховидов. Неужели у "Реал Фармы" насколько большие проблемы с составом, если 57-летний президент? Очень много вопросов, но на них ответов нет.

"Чайка" не оставила шансов молодежи "Кремня-2". 5:0 – тот счет, который говорит сам за себя. Игра команды выглядела сбалансированной, но от подопечных Сизихина ожидаем стабильности. Гости подходят к матчу в качестве фаворитов. "Чайка" продолжает борьбу за стыки.

"Нива" Бузова - "Металлург-2"

13.05.2023. 14:00. "Юбилейный" г. Буча

Лидер чемпионата три тура подряд играет вничью. К тому же, неделю назад завершилась голевая серия, которая длилась четырнадцать матчей. Коллектив из Бузовой играет неплохо, но в заключительной трети поля не хватает хладнокровия. Тренерский штаб пытается проводить ротацию в составе, но пока это не приносит результата. Отметим, что основной хавбек "Нивы" Турчанов будет пропускать игру из-за дисквалификации.

Запорожцы весной не впечатляют: одна ничья и четыре поражения. Неделю назад подвел свою команду защитник Самусев, получивший красную карточку уже на десятой минуте. Напомним, что в первом круге неожиданно выиграли подопечные Тропина, но повторить этот результат им очень непросто.

"Кремень-2" - "Нива" Винница

13.05.2023. 14:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Неделю назад винницкий коллектив потерял второе место, поэтому в матче против молодежи их устроит только победа. "Нива" весной играет достаточно солидно, но не всегда удается реализовать свое преимущество. С реализацией у команды остаются проблемы. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 12 матчей. К тому же, команда пропускает 12 игр подряд. Однако, гостям не стоит недооценивать своих соперников, ведь подопечные Здирко могут удивить.

"Васт" - "Хуст"

14.05.2023. 15:00. "Арсенал-Арена" с. Счастливое

В Счастливом седьмая команда чемпионата будет принимать четвертую. Беспроигрышная серия "Хуста" длится пять матчей (четыре победы и ничья). Неделю назад подопечные Цыткина уничтожили "Реал Фарму". Понравилась солидность команды в центре поля, а также быстрый переход из защиты в атаку. "Хуст" отличается своей командной игрой и в этом заслуга тренерского штаба. Коллектив из Хуста продолжает борьбу за повышение в классе, поэтому они не имеют права терять очки. "Васт" прошлый тур пропускал, потому сейчас сложно оценить игровой тонус команды. Ожидаем, что николаевский коллектив все же сможет навязать борьбу фавориту противостояния.