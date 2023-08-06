Сегодня стартует чемпионат в Второй лиге. Что нужно знать о новом сезоне

Начинается новый чемпионат во Второй лиге, в котором примут участие нечетное количество команд.

Каков формат соревнований?

По сравнению с предыдущим сезоном увеличится состав третьего дивизиона украинского футбола — с 10 до 15 участников. Чемпионат будет проводиться в два круга. Первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой Первой лиги. Базовый день начала первого круга – 6 августа. Завершится осенняя часть сезона 23 ноября, а возобновятся соревнования 23 марта 2024 года.

Кто будет участвовать в соревнованиях?

Кроме "Рубикона" продолжат свои выступления семь других клубов, игравших в прошлом чемпионате. После годовой паузы возвращается "Тростянец", инфраструктура которого существенно пострадала от российской агрессии.

Новички Второй лиги

Семь клубов обрели членство в ПФЛ перед новым чемпионатом: "Дружба", "Скала 1911", "Локомотив", "Кудровка" "ЮКСА", "Рух-2" и "Карпаты-2".

Состав участников Второй лиги сезона 2023/24:

"Васт" (Николаев)

"Дружба" (Мировка)

"Звягель" (Звягель)

"Кремень-2" (Кременчуг)

"Кудровка" (Кудровка)

"Локомотив" (Киев)

"Металлург-2" (Запорожье)

"Нива" (Винница)

"Реал Фарма" (Одесса)

"Скала 1911" (Стрый)

"Тростянец" (Тростянец)

"Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"ЮКСА" (Киев)

"Карпаты-2" (Львов)

"Рух-2" (Львов)

Кто главные фавориты сезона?

В первую очередь, стоит отметить "Звягель", который в это летнее межсезонье возглавил известный тренер Юрий Максимов. В тренерский штаб вошли Николай Медин, Сергей Ревут и Николай Ищенко. Подписали контракт с командой Чередниченко, Власюк, Андрущенко, Волынец, Нестеров, которые в прошлом сезоне играли за "Полесье". Также отметим 29-летнего хавбека Богдана Оринчака. С кадровым потенциалом существенных проблем перед стартом нового чемпионата нет, а разгромная победа над "Чайкой" (5:0) в Кубке свидетельствует о том, что команда хорошо подготовилась к старту сезона.

Также будет бороться за победу "Чайка", которая хоть и потеряла своих лидеров, но провела достаточно качественную селекцию и неплохо смотрелась во время спаррингов. Ничья с "Оболонью" говорит сама за себя.

Нельзя не отметить амбициозного новичка Второй лиги "ЮКСа". Подписание опытных Махнева, Синегуба. Евдокимова, а также перспективного Кононова свидетельствуют о серьезных амбициях команды. Ожидается, что "ЮКСА" может сразиться за топ-3 в этом сезоне.

Традиционные ожидают борьбу за повышение в классе от винницкой "Нивы", которую возглавил Юрий Ярошенко. Однако у команды есть проблемы с длиной скамейки запасных, а на дистанции это очень важно.

Кто может удивить в этом сезоне?

Не стоит недооценивать "Рух-2", в своем составе ряд талантливых футболистов, с опытом выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Безусловно, молодежи потребуется время на адаптацию к взрослому футболу, но можно не сомневаться, что львовяне не одну сенсацию совершат. В заявке "Руха-2" на этот сезон есть опытный хавбек Алексей Довгий, который, прежде всего, должен стать лидером команды в раздевалке.

Где будут транслироваться матчи?

Все матчи Второй лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ.

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Расписание первого тура

06.08.2023

"Скала 1911" - "Кудровка"

"Кремень-2" - "Чайка"

"Тростянец" – "Металлург-2"

"Нива" - "Чайка"

07.08.2023

"Рух-2" - "Карпаты"

"Васт" - "Дружба"

"Локомотив" - "ЮКСА"