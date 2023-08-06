Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня стартует чемпионат в Второй лиге. Что нужно знать о новом сезоне
Это будет 33-й розыгрыш в истории соревнований
Фото: Нива Вінниця
Начинается новый чемпионат во Второй лиге, в котором примут участие нечетное количество команд.
Каков формат соревнований?
По сравнению с предыдущим сезоном увеличится состав третьего дивизиона украинского футбола — с 10 до 15 участников. Чемпионат будет проводиться в два круга. Первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой Первой лиги. Базовый день начала первого круга – 6 августа. Завершится осенняя часть сезона 23 ноября, а возобновятся соревнования 23 марта 2024 года.
Кто будет участвовать в соревнованиях?
Кроме "Рубикона" продолжат свои выступления семь других клубов, игравших в прошлом чемпионате. После годовой паузы возвращается "Тростянец", инфраструктура которого существенно пострадала от российской агрессии.
Новички Второй лиги
Семь клубов обрели членство в ПФЛ перед новым чемпионатом: "Дружба", "Скала 1911", "Локомотив", "Кудровка" "ЮКСА", "Рух-2" и "Карпаты-2".
Состав участников Второй лиги сезона 2023/24:
"Васт" (Николаев)
"Дружба" (Мировка)
"Звягель" (Звягель)
"Кремень-2" (Кременчуг)
"Кудровка" (Кудровка)
"Локомотив" (Киев)
"Металлург-2" (Запорожье)
"Нива" (Винница)
"Реал Фарма" (Одесса)
"Скала 1911" (Стрый)
"Тростянец" (Тростянец)
"Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
"ЮКСА" (Киев)
"Карпаты-2" (Львов)
"Рух-2" (Львов)
Кто главные фавориты сезона?
В первую очередь, стоит отметить "Звягель", который в это летнее межсезонье возглавил известный тренер Юрий Максимов. В тренерский штаб вошли Николай Медин, Сергей Ревут и Николай Ищенко. Подписали контракт с командой Чередниченко, Власюк, Андрущенко, Волынец, Нестеров, которые в прошлом сезоне играли за "Полесье". Также отметим 29-летнего хавбека Богдана Оринчака. С кадровым потенциалом существенных проблем перед стартом нового чемпионата нет, а разгромная победа над "Чайкой" (5:0) в Кубке свидетельствует о том, что команда хорошо подготовилась к старту сезона.
Также будет бороться за победу "Чайка", которая хоть и потеряла своих лидеров, но провела достаточно качественную селекцию и неплохо смотрелась во время спаррингов. Ничья с "Оболонью" говорит сама за себя.
Нельзя не отметить амбициозного новичка Второй лиги "ЮКСа". Подписание опытных Махнева, Синегуба. Евдокимова, а также перспективного Кононова свидетельствуют о серьезных амбициях команды. Ожидается, что "ЮКСА" может сразиться за топ-3 в этом сезоне.
Традиционные ожидают борьбу за повышение в классе от винницкой "Нивы", которую возглавил Юрий Ярошенко. Однако у команды есть проблемы с длиной скамейки запасных, а на дистанции это очень важно.
Кто может удивить в этом сезоне?
Не стоит недооценивать "Рух-2", в своем составе ряд талантливых футболистов, с опытом выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Безусловно, молодежи потребуется время на адаптацию к взрослому футболу, но можно не сомневаться, что львовяне не одну сенсацию совершат. В заявке "Руха-2" на этот сезон есть опытный хавбек Алексей Довгий, который, прежде всего, должен стать лидером команды в раздевалке.
Где будут транслироваться матчи?
Все матчи Второй лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ.
Удобнее всего следить за Второй лигой на UA-Футбол: смотрите на нашем сайте трансляции всех матчей сезона, читайте обзоры игр, а также следите за поединками в режиме LIVE в Матч-центре UA-Футбол.
Расписание первого тура
06.08.2023
"Скала 1911" - "Кудровка"
"Кремень-2" - "Чайка"
"Тростянец" – "Металлург-2"
"Нива" - "Чайка"
07.08.2023
"Рух-2" - "Карпаты"
"Васт" - "Дружба"
"Локомотив" - "ЮКСА"
Популярное сейчас
- Game4Ukraine. Команды Шевченко и Зинченко расписали результативную ничью
- УПЛ. Александрия - Металлист 1925 1:0. Родные стены помогли
- Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023
- Вторая лига. Центральная игра тура в Виннице, львовское дерби в Винниках
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО