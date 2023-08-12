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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Продолжается второй тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще три матча второго тура Второй лиги. Наиболее ожидаемым будет противостояние во Львове, где местные "Карпаты-2" будут принимать "Чайку". Обе команды стартовали с разгромной гостевой победы.

"Карпаты-2" – "Чайка" 12:00

"Реал Фарма" – "Локомотив" 13:00

"Дружба" – "Нива" 14:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн Карпаты-2 (Львов)
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