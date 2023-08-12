Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча второго тура Второй лиги. Наиболее ожидаемым будет противостояние во Львове, где местные "Карпаты-2" будут принимать "Чайку". Обе команды стартовали с разгромной гостевой победы.

"Карпаты-2" – "Чайка" 12:00

"Реал Фарма" – "Локомотив" 13:00

"Дружба" – "Нива" 14:00