Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Продолжается второй тур
Фото: СК Чайка
Сегодня сыграют еще три матча второго тура Второй лиги. Наиболее ожидаемым будет противостояние во Львове, где местные "Карпаты-2" будут принимать "Чайку". Обе команды стартовали с разгромной гостевой победы.
"Карпаты-2" – "Чайка" 12:00
"Реал Фарма" – "Локомотив" 13:00
"Дружба" – "Нива" 14:00
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