Вторая лига. Испытание для Кремня-2, центральная игра тура в Киеве

В эту субботу стартует пятый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что этот тур будет пропускать "Кудровка". Ожидаем, что "Васт" все-таки сможет сыграть.

"ЮКСА" - "Реал Фарма"

02.09.2023. 12:00. "Стадион им. Банникова". Киев

В прошлом туре одесситы прогнозированно впервые в сезоне потеряли очки. "Реал Фарма" сыграла вничью с "Чайкой". Подопечные Пархоменко проявили характер и смогли отыграться во втором тайме. Следует отметить, что "Реал Фарма" по сравнению с предыдущим сезоном достигла прогресса. Безусловно, одесситы не играют ярко в атаке, но нет таких провалов по ходу матчей. "ЮКСА" прогнозируемо спокойно переиграла "Карпаты-2". Постепенно адаптируются в новом коллективе бразильцы. Своим дебютным голом отличился нападающий Венди. Ожидаем, что в этом матче хозяева могут набрать три очка, хотя будет непросто.

"Нива" - "Скала 1911"

02.09.2023. 14:00. "Центральный городской стадион" г. Винница

Винницкому коллективу без Артура Загорулько в прошлом туре было непросто. В нападении команда ничем не запомнилась, но вничью сыграла. За игрой "Рух-2" был лучше подопечных Ярошенко. Отметим, что в этом туре не поможет основной хавбек Евгений Меженский, что может стать существенной проблемой против стрийского коллектива. "Скала 1911" прошлый тур пропускала, ведь "Васт" не приехал на игру. Сейчас сложно оценить игровой тонус команды, но все же у гостей есть все шансы выиграть.

"Кремень-2" - "Звягель"

03.09.2023. 12:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Безвыигрышная серия кременчугского "Кремня-2" длится 19 матчей (две ничьи и 17 поражений), семь последних матчей команда проиграла подряд. К тому, же молодежь "Кремня" пропускает в 19 играх подряд. У "Звягеля" наоборот все очень хорошо. Беспроигрышная серия команды 11 матчей (восемь побед и три ничьих). Ожидаем, что у гостей никаких проблем не будет и они еще раз уверенно победят.

"Васт" - "Карпаты-2"

03.09.2023. 13:00

Николаевский коллектив в прошлом туре не приехал на игру против "Скалы 1911". Было много информации о том, что "Васт" прекратит существование, но руководство клуба все опровергло. Однако сейчас нельзя быть уверенным в том, что даже эта игра состоится. У команды существенные проблемы с составом, ведь ряд футболистов отсутствовал в день выезда на игру со "Скалой 1911". "Карпаты-2" хоть и уступили "ЮКСА", но по игре команда выглядит гораздо солиднее, даже несмотря на присутствие в составе ряда молодежи. У гостей есть все шансы побеждать соперника, который кажется уже на грани исчезновения с футбольной карты.

"Тростянец" - "Рух-2"

03.09.2023. 13:00. "Стадион им. В.П.Куца". Тростянец

Коллектив из Тростянца наконец-то в прошлом туре впервые в сезоне не проиграл. Немногие ожидали, что "Тростянец" сможет отобрать очки у "Кудровки", но команде это удалось. Прежде всего, стоит отметить надежную игру в защите. В этом компоненте подопечные Шаповалова добились прогресса. Свой дебютный гол в сезоне забил лидер коллектива Андрей Слипухин. Львовянам прогнозируемо не хватает стабильности. Молодежь играла лучше, но теряли концентрацию в ключевых эпизодах. Как следствие, ничья, хотя моментов они создали больше. Ожидаем, что гости смогут победить.

"Чайка" - "Металлург-2"

03.09.2023. 15:30. "Колос". пгт Ставище

Первое по-настоящему серьезное испытание для молодых запорожцев, очков в этом сезоне пока не терявших. Никто не ожидал трех побед подряд от команды, которая перед сезоном потеряла своих лидеров, а также сменила тренерский штаб. Однако подопечные Зубченко удивляют всех. "Чайка" после удачного старта не может выиграть два матча подряд, но существенных проблем в игре нет. Сложно представить, что должно произойти, чтобы хозяева потеряли очки в этом матче. Ожидаем, что выигрышная серия запорожцев завершится уже в воскресенье.

"Локомотив" - "Дружба"

03.09.2023. 16:00. "Арсенал-Арена". с. Счастливое

Коллектив из Мировки прошлый тур пропускал. "Дружба" в нынешнем сезоне очков еще не упускала и имеет все шансы продолжить свою победную серию. Что могут предложить амбициозным хозяевам молодые киевляне? Против таких соперников "Локомотиву" еще сложно играть. Ярким подтверждением тому является поражение 0:4 "Звягеля". Подопечные Уманца будут пытаться навязать борьбу, но набрать очки они вряд ли смогут.