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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Стартует пятый тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны два матча пятого тура во Второй лиге. С особым интересом ожидается противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Реал Фарму". Одесситы неделю назад впервые в сезоне потеряли очки, а подопечные Цымбала наоборот набирают обороты. Также стоит обратить внимание на игру в Виннице, где "Нива" будет принимать "Скалу 1911". В состав хозяев после дисквалификации возвращается лидер команды Артур Загорулько.

12:30. "ЮКСА" - "Реал Фарма"

14:00. "Нива" - "Скала 1911"

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка)
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