Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны два матча пятого тура во Второй лиге. С особым интересом ожидается противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Реал Фарму". Одесситы неделю назад впервые в сезоне потеряли очки, а подопечные Цымбала наоборот набирают обороты. Также стоит обратить внимание на игру в Виннице, где "Нива" будет принимать "Скалу 1911". В состав хозяев после дисквалификации возвращается лидер команды Артур Загорулько.

12:30. "ЮКСА" - "Реал Фарма"

14:00. "Нива" - "Скала 1911"