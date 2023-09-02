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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартует пятый тур
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня будут сыграны два матча пятого тура во Второй лиге. С особым интересом ожидается противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Реал Фарму". Одесситы неделю назад впервые в сезоне потеряли очки, а подопечные Цымбала наоборот набирают обороты. Также стоит обратить внимание на игру в Виннице, где "Нива" будет принимать "Скалу 1911". В состав хозяев после дисквалификации возвращается лидер команды Артур Загорулько.
12:30. "ЮКСА" - "Реал Фарма"
14:00. "Нива" - "Скала 1911"
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