Вторая лига. Покер Загорулько после возвращенияя, дебютное в чемпионате поражение Звягеля

Сегодня сыграли сразу шесть матчей шестого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые прогнозируемо подарили болельщикам немало эмоций.

Сенсацией завершилось противостояние во Львове, где "Карпаты-2" принимали "Реал Фарму". Хозяева обыграли старожилов Второй лиги – 2:1. Победу львовянам принес звездный Денис Кожанов.

Наконец-то впервые за три тура сыграл николаевский "Васт", который в Одессе принимал "Ниву". Прогнозируемую победу праздновали подопечные Ярошенко – 5:1. Артур Загорулько вернулся в состав "Нивы" и забил сразу четыре гола.

"Кудровка" благодаря голам Волошина, Щедракова и Гармаша уверенно обыграла "Локомотив". Отметим, что для 19-летнего Гармаша это дебютный гол за "Кудровку".

Бразильские легионеры Матеус и Венди помогли "ЮКСА" одержать пятую победу подряд и закрепиться на первом месте. Особо стоит отметить гол Матеуса, который за счет индивидуального мастерства отправил мяч в верхний угол. "ЮКСА" не пропускает уже 344 минуты в чемпионате.

"Скала 1911" в большинстве в конце встречи вырвала победу у "Тростянца". Победный мяч с пенальти забил Николишин. В начале второго тайма подвел сумчан опытный защитник Полянский.

Безусловно, центральным в туре было противостояние "Звягеля" и "Чайки". С первым в чемпионате настоящим испытанием подопечные Максимова не справились. На 71-й минуте Гуськов не реализовал пенальти, но после подачи с углового Музыченко открыл счет в матче - 0:1. Таким образом, "Звягель" впервые в сезоне теряет очки и отпускает в отрыв "ЮКСА".

Вторая лига. 6-й тур

"Карпаты-2" – "Реал Фарма" 2:1

Голы: Фетько (26), Кожанов (71) - Барсуков (56)

"Васт" – "Нива" 1:5

Голы: Крамаренко (47) - Загорулько (9, 29, 40, 90+2), Страшкевич (20)

"Кудровка" - "Локомотив" 3:0

Голы: Волошин (10), Щедраков (20), Гармаш (90+3)

"Металлург-2" - "ЮКСА" 0:2

Голы: Матеус (36), Венди (57)

"Скала 1911" - "Тростянец" 1:0

Голы: Николишин (89)

Удаление: Полянский (52)

"Звягель" - "Чайка" 0:1

Голы: Музыченко (72)

Нереализованный пенальти: Гуськов (71)