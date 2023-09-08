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Вторая лига. Покер Загорулько после возвращенияя, дебютное в чемпионате поражение Звягеля
Насыщенный игровой день
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня сыграли сразу шесть матчей шестого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые прогнозируемо подарили болельщикам немало эмоций.
Сенсацией завершилось противостояние во Львове, где "Карпаты-2" принимали "Реал Фарму". Хозяева обыграли старожилов Второй лиги – 2:1. Победу львовянам принес звездный Денис Кожанов.
Наконец-то впервые за три тура сыграл николаевский "Васт", который в Одессе принимал "Ниву". Прогнозируемую победу праздновали подопечные Ярошенко – 5:1. Артур Загорулько вернулся в состав "Нивы" и забил сразу четыре гола.
"Кудровка" благодаря голам Волошина, Щедракова и Гармаша уверенно обыграла "Локомотив". Отметим, что для 19-летнего Гармаша это дебютный гол за "Кудровку".
Бразильские легионеры Матеус и Венди помогли "ЮКСА" одержать пятую победу подряд и закрепиться на первом месте. Особо стоит отметить гол Матеуса, который за счет индивидуального мастерства отправил мяч в верхний угол. "ЮКСА" не пропускает уже 344 минуты в чемпионате.
"Скала 1911" в большинстве в конце встречи вырвала победу у "Тростянца". Победный мяч с пенальти забил Николишин. В начале второго тайма подвел сумчан опытный защитник Полянский.
Безусловно, центральным в туре было противостояние "Звягеля" и "Чайки". С первым в чемпионате настоящим испытанием подопечные Максимова не справились. На 71-й минуте Гуськов не реализовал пенальти, но после подачи с углового Музыченко открыл счет в матче - 0:1. Таким образом, "Звягель" впервые в сезоне теряет очки и отпускает в отрыв "ЮКСА".
Вторая лига. 6-й тур
"Карпаты-2" – "Реал Фарма" 2:1
Голы: Фетько (26), Кожанов (71) - Барсуков (56)
"Васт" – "Нива" 1:5
Голы: Крамаренко (47) - Загорулько (9, 29, 40, 90+2), Страшкевич (20)
"Кудровка" - "Локомотив" 3:0
Голы: Волошин (10), Щедраков (20), Гармаш (90+3)
"Металлург-2" - "ЮКСА" 0:2
Голы: Матеус (36), Венди (57)
"Скала 1911" - "Тростянец" 1:0
Голы: Николишин (89)
Удаление: Полянский (52)
"Звягель" - "Чайка" 0:1
Голы: Музыченко (72)
Нереализованный пенальти: Гуськов (71)
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