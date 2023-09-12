Президент ЮКСА: Тете - наш друг. Буду рад, если он сыграет за наш клуб

Президент второлиговского ФК ЮКСА Сергей Лесник рассказал о дружеских взаимоотношениях своего клуба с экс-игроком "Шахтера" Тете.

"Это друг нашего клуба и мой друг. Он у нас и поддерживал форму, перед подписанием контракта с "Галатасараем" приезжал к нам неоднократно, участвовал в занятиях с ребятами уже с новой командой. Наши игроки работали в парах с Тете, играли с ним в настольный теннис.

Мы все много шутили. Тете – очень веселый, ценит футбол и нашу веру. Сейчас он перешел в "Галатасарай", однако его жена – украинка, поэтому наша страна тоже близка и дорога для Тете. Таня сюда будет приезжать, Тете тоже. Если он в один день сыграет за ЮКСА, я буду рад. Уровень Тете – это Лига чемпионов, сборная Бразилии. Все в его руках, он может стать большой звездой, доказавшей выступлениями не только за "Шахтер", но и в топ-европейских чемпионатах. Я ему могу пожелать только успехов, здоровья и благословения на этом пути", – сказал Лесник.