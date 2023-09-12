  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Президент ЮКСА: Тете - наш друг. Буду рад, если он сыграет за наш клуб
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ЮКСА: Тете - наш друг. Буду рад, если он сыграет за наш клуб

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец поддерживал форму со второлиговской командой

Президент ЮКСА: Тете - наш друг. Буду рад, если он сыграет за наш клуб

Facebook Roman Tymoshchuk

Новина українською

Президент второлиговского ФК ЮКСА Сергей Лесник рассказал о дружеских взаимоотношениях своего клуба с экс-игроком "Шахтера" Тете.

"Это друг нашего клуба и мой друг. Он у нас и поддерживал форму, перед подписанием контракта с "Галатасараем" приезжал к нам неоднократно, участвовал в занятиях с ребятами уже с новой командой. Наши игроки работали в парах с Тете, играли с ним в настольный теннис.

Мы все много шутили. Тете – очень веселый, ценит футбол и нашу веру. Сейчас он перешел в "Галатасарай", однако его жена – украинка, поэтому наша страна тоже близка и дорога для Тете. Таня сюда будет приезжать, Тете тоже. Если он в один день сыграет за ЮКСА, я буду рад. Уровень Тете – это Лига чемпионов, сборная Бразилии. Все в его руках, он может стать большой звездой, доказавшей выступлениями не только за "Шахтер", но и в топ-европейских чемпионатах. Я ему могу пожелать только успехов, здоровья и благословения на этом пути", – сказал Лесник.

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Рух-2 в меньшинстве переигрывает Локомотив
yellow-arrow
Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Максимов отработает во главе Звягеля еще один матч
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Тете ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде