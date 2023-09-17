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Вторая лига. Волевая победа Дружбы, Скала 1911 громит Локомотив
Во Второй лиге сменился лидер
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня сыграли три матча восьмого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили немало эмоций болельщикам.
Безусловно, центральной в туре была игра в Кагарлыке, где "Дружба" принимала "ЮКСА". В случае победы хозяева могли выйти на первое место и они достигли своего. В конце первого тайма подопечные Цымбала усилиями Синегуба открыли счет, но во втором тайме все перевернулось с ног на голову. Сначала на 75-й минуте Сомов сравнял счет, а на пятой компенсированной минуте Юречко вырвал победу для "Дружбы" - 2:1.
Никаких проблем против "Локомотива" не возникло у "Скалы 1911" - 4:1. Отметим дубль Тараса Пучковского, а также то, что гости с 33 минуты играли в меньшинстве. Подвел свою команду Овчаренко.
В еще одном противостоянии воскресенья "Нива" и "Тростянец" сыграли вничью – 1:1. Винницкий коллектив спасся на 74-й минуте благодаря голу Швеца.
Вторая лига. 8-й тур
"Дружба" - "ЮКСА" 2:1
Голы: Сомов (75), Юречко (90+5) - Синегуб (40)
"Скала 1911" – "Локомотив" 4:1
Голы: Пучковский (18, 25), Аверьянов (23), Иванченко (74) - Козишкурт (88)
Удаление: Овчаренко (33)
"Нива" – "Тростянец" 1:1
Голы: Шаповал (19) - Швец (74)
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