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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Дебютный матч для нового тренера "Звягеля"

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще три матча восьмого тура во Второй лиге. Для Сергей Шищенко противостояние против "Реал Фармы" станет дебютным во главе главного тренера коллектива из Звягеля. Интересный матч ожидается в Кудровке, где местная команда будет принимать "Чайку". В случае победы гости смогут выйти на первое место.

12:00. "Карпаты-2" - "Металлург-2"

13:30. "Кудровка" - "Чайка"

15:00. "Звягель" - "Реал Фарма"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) смотреть футбол онлайн Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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