Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча восьмого тура во Второй лиге. Для Сергей Шищенко противостояние против "Реал Фармы" станет дебютным во главе главного тренера коллектива из Звягеля. Интересный матч ожидается в Кудровке, где местная команда будет принимать "Чайку". В случае победы гости смогут выйти на первое место.

12:00. "Карпаты-2" - "Металлург-2"

13:30. "Кудровка" - "Чайка"

15:00. "Звягель" - "Реал Фарма"