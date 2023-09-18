Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Дебютный матч для нового тренера "Звягеля"
Фото: ФК Звягель
Сегодня сыграют еще три матча восьмого тура во Второй лиге. Для Сергей Шищенко противостояние против "Реал Фармы" станет дебютным во главе главного тренера коллектива из Звягеля. Интересный матч ожидается в Кудровке, где местная команда будет принимать "Чайку". В случае победы гости смогут выйти на первое место.
12:00. "Карпаты-2" - "Металлург-2"
13:30. "Кудровка" - "Чайка"
15:00. "Звягель" - "Реал Фарма"
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