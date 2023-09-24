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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Завершается девятый тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
Новина українською

С большим интересом ожидается противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Кудровку". В случае победы подопечные Цымбала смогут подняться на первое место. Также интригующей будет игра в Одессе, где "Реал Фарма" встретится с "Дружбой". Гости также имеют все шансы снова возглавить турнирную таблицу, но для этого нужно набирать три очка.

12:00. "Реал Фарма" - "Дружба"

14:00. "Чайка" - "Рух-2"

14:45. "ЮКСА" - "Кудровка"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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