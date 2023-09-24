Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается девятый тур
Фото: СК Чайка
С большим интересом ожидается противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Кудровку". В случае победы подопечные Цымбала смогут подняться на первое место. Также интригующей будет игра в Одессе, где "Реал Фарма" встретится с "Дружбой". Гости также имеют все шансы снова возглавить турнирную таблицу, но для этого нужно набирать три очка.
12:00. "Реал Фарма" - "Дружба"
14:00. "Чайка" - "Рух-2"
14:45. "ЮКСА" - "Кудровка"
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