Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

С большим интересом ожидается противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Кудровку". В случае победы подопечные Цымбала смогут подняться на первое место. Также интригующей будет игра в Одессе, где "Реал Фарма" встретится с "Дружбой". Гости также имеют все шансы снова возглавить турнирную таблицу, но для этого нужно набирать три очка.

12:00. "Реал Фарма" - "Дружба"

14:00. "Чайка" - "Рух-2"

14:45. "ЮКСА" - "Кудровка"