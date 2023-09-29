Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Игра тура в Стрые, дебют нового тренера Локомотива
Стартует десятый тур
Фото: ФК Локомотив Київ
Уже завтра откроется программа десятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Из-за нечетного количества команд этот тур будет пропускать "Тростянец".
"Кудровка" - "Реал Фарма"
30.09.2023. 12:30. "Кудровка-Арена". с. Кудрёвка
В прошлом туре сухая вратарская серия Ивана Крыкнина (ФК "Кудровка") прервалась на отметке в три матча и 344 минуты (третий результат сезона). Коллектив из Черниговщины не смог составить достойную конкуренцию "ЮКСА" – 0:3. Одесситы тоже уступили одному из фаворитов сезона "Дружбе" – 0:1. Николай Лиховидов в возрасте 57 лет и 240 дней продолжает быть самым старшим игроком сезона и Второй лиги ПФЛ в целом. Ожидаем интересный футбол, в котором старожилу Второй лиги легко не будет.
"Кремень-2" - "Васт"
30.09.2023. 13:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг
Проигрышная серия николаевского "Васта" длится уже девять матчей. У "Кремня-2" ситуация такая же плачевная. Проигрышная серия подопечных Здирка длится уже 13 матчей. Оба соперника в нынешнем сезоне еще не побеждали. Безголевая серия кременчугского "Кремень-2" длится пять матчей и 509 минут. В очном противостоянии у этих команд есть шанс прервать эту серию и наконец-то выиграть.
"Дружба" - "Металлург-2"
30.09.2023. 13:30. "Дружба". Кагарлык
Лидер Второй лиги будет принимать двенадцатую команду. Запорожцы уверенно начали сезон, но потом не смогли навязать борьбу фаворитам и опустились в конец турнирной таблицы. Проигрышная серия "Металлурга-2" длится уже пять матчей и есть все шансы, что она продлится. Сложно даже представить, что должно произойти, чтобы хозяева не выиграли. "Дружба" выиграла семь игр в нынешнем сезоне и только одну проиграла. Подопечные Чирикала не собираются останавливаться на достигнутом.
"Нива" - "Локомотив"
30.09.2023. 14:00. "Центральный городской стадион". Винница
Подопечные Ярошенко прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность проанализировать старт сезона. От старожила Второй лиги все ожидали большего, ведь две победы – это не тот результат, который удовлетворяет амбициозный коллектив. Отсутствие стабильности и дисциплины не позволяет "Ниве" бороться за самые высокие места. Киевляне неделю назад впервые в сезоне выиграли. Однако, как ни странно, именно после этого матча у "Локомотива" сменился тренер. Клуб и Руслан Уманец расторгли договор по соглашению сторон. Новым главным тренером стал Вадим Лазаренко. К тому же, команду покинули 19-летний полузащитник Егор Кочетков, его коллега по амплуа 20-летний Роман Руденко и 33-летний нападающий Виктор Сахнюк.
Что касается противостояния в Виннице, то у хозяев есть все шансы победить, но легко им точно не будет.
"Карпаты-2" -"Звягель"
01.09.2023. 13:00. "ЛНУП". г. Дубляны
Еще одно испытание ожидает львовские "Карпаты-2". В перенесенном матче третьего тура "Карпаты-2" реабилитировались за поражение от "Тростянца" и довольно неожиданно обыграли "Скалу 1911" - 2:1. Таким образом коллектив из Львова вышел на пятое место. Учитывая кадровый потенциал, это очень хороший результат. "Звягель" под руководством Шищенко не теряет очки и не пропускает - девять голов за два тура. Денис Ндукве забивает в третьем матче подряд – четыре мяча. Ожидается, что выигрышная серия коллектива из Звягеля все же продолжится.
"Рух-2" - "ЮКСА"
01.09.2023. 12:00. "им. Б. Маркевича". г. Винники
Фаворит в этом противостоянии очевиден, но не стоит недооценивать молодых львовян. В прошлом туре "Рух-2" хоть и уступил "Чайке", но смог навязать старожилу Второй лиги борьбу. "ЮКСА" не оставила шансов "Кудровке" и продолжила борьбу за первое место. Команда только на один зачетный пункт отстает от "Дружбы". Ожидаем, что в конкурентной борьбе победят все же гости.
"Скала 1911" - "Чайка"
01.09.2023. 12:30. "Сокол". Стрый
На неделе коллектив из Стрыя довольно неожиданно уступил "Карпатам-2" и опустился на седьмое место в таблице. Удачная серия "Скалы 1911" позади. После трех побед подряд с общим счетом 6:1 – минимальное поражение. Против старожила Второй лиги набрать очки будет непросто, но у "Чайки" есть свои игровые проблемы, которыми можно воспользоваться. Третий нереализованный пенальти в текущем сезоне (из пяти возможных) у игроков петропавловской "Чайки", в том числе второй из четырех у Александра Гуськова.
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