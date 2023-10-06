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Вторая лига. Победа Дружбы в центральном матче тура, хет-трик Дубилея
Интересный игровой день
Фото: СК Чайка
Сегодня были сыграны четыре матча одиннадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.
Стартовая игра пятницы между "Реал Фармой" и "Рухом-2" завершилась без голов. Таким образом, за восемь туров у одесситов только одна победа. Не таких результатов все ожидали от старожила Второй лиги.
В центральном матче тура третья команда чемпионата "Звягель" встречалась с лидером "Дружбой". Матч завершился минимальной победой гостей – 1:0. Победу "Дружбе" принес Алексей Бандурин. "Чайка" не оставила шансов николаевскому "Васту" – 5:1. Отметим хет-трик Виталия Дубилея.
В еще одном противостоянии "Кудровка" обыграла "Металлург-2" – 2:1.
Вторая лига. 11-й тур
"Реал Фарма" - "Рух-2" 0:0
"Звягель" - "Дружба" 0:1
Голы: Бандурин (12)
Удаление: Куба (90)
"Чайка" - "Васт" 5:1
Голы: Вечурко (7), Дубилей (29, 50, 79), Семенец (75) – Витенко (57)
"Металлург-2" - "Кудровка" 1:2
Голы: Хусин (79, пен) – Скепский (18), Чепурненко (65, пен)
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