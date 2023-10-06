Вторая лига. Победа Дружбы в центральном матче тура, хет-трик Дубилея

Сегодня были сыграны четыре матча одиннадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

Стартовая игра пятницы между "Реал Фармой" и "Рухом-2" завершилась без голов. Таким образом, за восемь туров у одесситов только одна победа. Не таких результатов все ожидали от старожила Второй лиги.

В центральном матче тура третья команда чемпионата "Звягель" встречалась с лидером "Дружбой". Матч завершился минимальной победой гостей – 1:0. Победу "Дружбе" принес Алексей Бандурин. "Чайка" не оставила шансов николаевскому "Васту" – 5:1. Отметим хет-трик Виталия Дубилея.

В еще одном противостоянии "Кудровка" обыграла "Металлург-2" – 2:1.

Вторая лига. 11-й тур

"Реал Фарма" - "Рух-2" 0:0

"Звягель" - "Дружба" 0:1

Голы: Бандурин (12)

Удаление: Куба (90)

"Чайка" - "Васт" 5:1

Голы: Вечурко (7), Дубилей (29, 50, 79), Семенец (75) – Витенко (57)

"Металлург-2" - "Кудровка" 1:2

Голы: Хусин (79, пен) – Скепский (18), Чепурненко (65, пен)