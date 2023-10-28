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Вторая лига. Сенсация в Кагарлыке, дебютная выездная победа Тростянца
Одесситы снова разочаровывают
Фото: ФК Кудрівка
Сегодня сыграли еще четыре матча пятнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче игрового дня "Кремень-2" принимал "Карпаты-2". Ожидали, что гости смогут победить, но они не смогли добиться своего. Игра завершилась без голов. "Кремень-2" остается единственной еще не побеждающей командой.
"Реал Фарма" снова уступила - на этот раз "Тростянцу". Победу гостям принесли удары Проданова и Яременко. Таким образом подопечные Шаповалова впервые в сезоне выигрывают на выезде.
"Рух-2" в Чернигове смогло дожать "Кудровку" - 1:0. Руслан Непейпиев отличился на старте второй половины встречи. Еще один матч субботы завершился сенсацией. Лидер Второй лиги "Дружба" уступила "Скале 1911" – 0:1.
Вторая лига. 15-й тур
"Дружба" - "Скала 1911" 0:1
Голы: Лебедев (46)
"Кремень-2" - "Карпаты-2" 0:0
"Кудровка" – "Рух-2" 0:1
Голы: Непейпиев (48)
"Реал Фарма" - "Тростянец" 0:2
Голы: Яременко (7), Проданов (77)
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