Вторая лига. Рух-2 побеждает в эмоциональном львовском дерби

Сегодня сыграли еще три матча шестнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

Во львовском дерби было много борьбы и эмоций, а также два удаления. Игра завершилась минимальной победой "Руха-2" – 2:1. "Тростянец" не смог выиграть у запорожского "Металлурга-2" – 1:1. С наилучшей стороны показал себя голкипер запорожского клуба Гордий Николаенко.

В еще одном матче тура "Скала 1911" обыграла "Кудровку" - 2:1. Коллектив из Стрыя два тура не теряют очки.

Вторая лига. 16-й тур

"Кудровка" – "Скала 1911" 1:2

Голы: Чепурненко (51, пен) – Пучковский (21), Аверьянов (36, пен)

"Металлург-2" - "Тростянец" 1:1

Голы: Ковальский (56) - Таранушич (74)

"Карпаты-2" – "Рух-2" 1:2

Голы: Сидун (64) - Довгий (59), Карабин (67)

Удаление: Фетько (45+1) - Федор (49)