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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Карпати
Сегодня сыграют еще четыре матча семнадцатого тура. Интересное противостояние ожидает нас в Макарове, где один из лидеров "Чайка" будет принимать молодые и амбициозные "Карпаты-2". Непростое испытание ожидает винницкую "Ниву", которая сыграет против мощной "Дружбы", стремящейся побороться за чемпионство.
Сможет ли наконец-то выиграть "Реал Фарма", которая поедет в гости в "Локомотив"? Ответ на этот вопрос узнаем уже сегодня.
12:15. "Скала 1911" - "Рух-2"
12:30. "Локомотив" - "Реал Фарма"
12:45. "Чайка" - "Карпаты-2"
13:15. "Нива" - "Дружба"
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