Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча семнадцатого тура. Интересное противостояние ожидает нас в Макарове, где один из лидеров "Чайка" будет принимать молодые и амбициозные "Карпаты-2". Непростое испытание ожидает винницкую "Ниву", которая сыграет против мощной "Дружбы", стремящейся побороться за чемпионство.

Сможет ли наконец-то выиграть "Реал Фарма", которая поедет в гости в "Локомотив"? Ответ на этот вопрос узнаем уже сегодня.

12:15. "Скала 1911" - "Рух-2"

12:30. "Локомотив" - "Реал Фарма"

12:45. "Чайка" - "Карпаты-2"

13:15. "Нива" - "Дружба"