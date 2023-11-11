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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
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Сегодня сыграют еще четыре матча семнадцатого тура. Интересное противостояние ожидает нас в Макарове, где один из лидеров "Чайка" будет принимать молодые и амбициозные "Карпаты-2". Непростое испытание ожидает винницкую "Ниву", которая сыграет против мощной "Дружбы", стремящейся побороться за чемпионство.

Сможет ли наконец-то выиграть "Реал Фарма", которая поедет в гости в "Локомотив"? Ответ на этот вопрос узнаем уже сегодня.

12:15. "Скала 1911" - "Рух-2"

12:30. "Локомотив" - "Реал Фарма"

12:45. "Чайка" - "Карпаты-2"

13:15. "Нива" - "Дружба"

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