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Вторая лига. Локомотив поиздевался над Реал Фармой
Сыграли всего один матч
Фото: ФК Локомотив Київ
Сегодня должны были сыграть четыре матча семнадцатого тура, но из-за длительной воздушной тревоги состоялось лишь противостояние в Киеве. "Локомотив" на стадионе им. "Банникова" принимал "Реал Фарму".
В первом круге "железнодорожники" потерпели разгромное поражение в Одессе, хотя имели все шансы выиграть тот матч - в частности, при счете 1:1 Жуков не смог переиграть с пенальти вратаря хозяев Стародубца. Сегодня киевляне реабилитировались за то досадное поражение и разгромили своего соперника – 5:0. Результативными ударами отличились Кратов, Мельниченко, Богдан, Сахненко и Каранга. "Реал Фарма" продолжает свое стремительное падение на дно. Гости не смогли забить даже гол престижа.
Вторая лига. 17-й тур
"Локомотив" - "Реал Фарма" 5:0
Голы: Кратов (29), Мельниченко (49), Богдан (54), Каранга (66), Сахненко (69)
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