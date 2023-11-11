Вторая лига. Локомотив поиздевался над Реал Фармой

Сегодня должны были сыграть четыре матча семнадцатого тура, но из-за длительной воздушной тревоги состоялось лишь противостояние в Киеве. "Локомотив" на стадионе им. "Банникова" принимал "Реал Фарму".

В первом круге "железнодорожники" потерпели разгромное поражение в Одессе, хотя имели все шансы выиграть тот матч - в частности, при счете 1:1 Жуков не смог переиграть с пенальти вратаря хозяев Стародубца. Сегодня киевляне реабилитировались за то досадное поражение и разгромили своего соперника – 5:0. Результативными ударами отличились Кратов, Мельниченко, Богдан, Сахненко и Каранга. "Реал Фарма" продолжает свое стремительное падение на дно. Гости не смогли забить даже гол престижа.

Вторая лига. 17-й тур

"Локомотив" - "Реал Фарма" 5:0

Голы: Кратов (29), Мельниченко (49), Богдан (54), Каранга (66), Сахненко (69)