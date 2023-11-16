Вторая лига. Игра тура в Киеве, шанс на дебютную победу для Кремня-2

Завтра игрой в Чернигове стартует 18-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что этот тур будут пропускать "Рух-2" и "Звягель".

"Кудровка" - "Нива"

17.11.2023. 12:00. "Юность". г. Чернигов

Хозяева прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность тщательно подготовиться к непростому противостоянию. Подопечные Ярошенко в самой середине таблицы – на восьмом месте, но к матчу в Чернигове они подходили в хорошем настроении после ничьей с "Дружбой". От "Нивы" мало кто ожидал такого результата, но этот коллектив удивил многих. Свой одиннадцатый гол в нынешнем сезоне забил опытный Артур Загорулько, являющийся настоящим лидером команды. Фаворита в этом противостоянии сложно определить, но учитывая игровой тонус все же отдадим предпочтение гостям. В случае победы "Нива" сможет обойти "Кудровку" в таблице.

"Дружба" - "Тростянец"

18.11.2023. 12:15. "Дружба". г. Кагарлык

Хозяева в прошлом туре потеряли сверхважные очки в игре с "Нивой" и сейчас находятся на втором месте. Два матча подряд подопечные Чирикала не могут выиграть. Желание у футболистов "Дружбы" преобладает над хладнокровием. Амбициозные дебютанты Второй лиги настроены реабилитироваться за предыдущие неудачи. Однако легко им точно не будет. ФК "Тростянец" уже не тот, что был на самом старте сезона. Подопечные Шаповалова смогли навязать борьбу "Звягелю", но минимально уступили. Надеемся, что нас ожидает интригующее противостояние.

"Реал Фарма" - "Кремень-2"

18.11.2023. 12:30. "Иван". г. Одесса

Встреча тринадцатой и последней команды Второй лиги. Подопечные Пархоменко находятся в затяжной безвыигрышной серии - за девять матчей только одна ничья и восемь поражений. В прошлом туре одесситы разгромно уступили "Локомотиву" - 0:5. Грустно смотреть на игру коллектива, когда-то даже претендовавшего на повышение в классе. Кажется, что президент клуба не готов что-либо менять. Возможно, потому, что этот тренерский штаб регулярно выпускает Николая Лиховидова в старте? "Кремень-2" остается единственной командой чемпионата, которая все еще не одерживала побед. Тем не менее, в прошлом туре подопечные Локтионова достойно сыграли против "ЮКСА" и если бы не гол Матеуса имел все шансы набрать очки. Учитывая игру "Реал Фармы", у гостей есть шансы на дебютную в сезоне победу.

"Металлург-2" - "Локомотив"

18.11.2023. 12:45. "Базис". Кочубеевка

Запорожцы прошлый тур пропускали. Пока "Металлург-2" занимает двенадцатое место, но в случае победы могут обойти "Локомотив". Киевляне в отличном настроении подходят к матчу после разгрома "Реал Фармы" – 5:0. Киевляне в последнее время добились существенного прогресса. "Лкоомотив" на своем поле не проигрывает с середины сентября уже пять матчей (четыре победы и одна ничья). Если подопечные Лазоренко сыграют так же уверенно, то шансов у запорожцев немного. Ожидаем напряженный и интересный футбол.

"ЮКСА" - "Чайка"

18.11.2023. 13:00. Стадион "им. Банникова". г. Киев

Безусловно, это центральный матч всего тура. Лидер будет принимать третью команду, а между ними всего два очка разницы. "ЮКСА" в прошлом туре чуть не оконфузилась против главного аутсайдера "Кремня-2", но гол Матеуса спас подопечных Цымбала. А вот "Чайка" шокировала многих своих болельщиков поражением от "Карпат-2" – 1:3. Это тот матч, в котором сложно кому-нибудь отдать предпочтение, но больше шансов на победу все же у хозяев. Учитывая важность результата, не ожидаем большое количество голов.

"Карпаты-2" - "Скала 1911"

19.11.2023. 12:30. "ЛНУП". г. Дубляны

Львовяне подходят к матчу после неожиданной победы над "Чайкой" – 3:1. Подопечные Гнатива прервали свою серию без побед, которая до этого длилась шесть туров. "Карпаты-2" надежно сыграли в защите и продемонстрировали свою качественную игру на контратаках. С наилучшей стороны проявил себя 18-летний Сидун, забивший и отдавший два ассиста. Смогут ли "Карпаты-2" наконец-то выиграть дома? "Скала 1911" из-за длительной воздушной тревоги не смогла сыграть против "Руха-2". Две предыдущие победы позволили стрийскому коллективу закрепиться на пятом месте.