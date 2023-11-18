Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу четыре матча предпоследнего в 2023 году тура Второй лиги. Безусловно, с большим интересом ожидаем встречу в Киеве, где вторая команда группы будет принимать четвертую. "Чайка" неделю назад шокировала поражением от "Карпат-2", поэтому будет пытаться реабилитироваться за эту неудачу.

Свою первую победу в сезоне может одержать "Кремень-2", который на выезде будет играть против кризисной "Реал Фармы". Напомним, что одесситы в прошлом туре разгромно уступили "Локомотиву" – 0:5.

12:30. "Реал Фарма" - "Кремень-2"

12:45. "Металлург-2" - "Локомотив"