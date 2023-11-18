Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Кремінь-2
Сегодня сыграют сразу четыре матча предпоследнего в 2023 году тура Второй лиги. Безусловно, с большим интересом ожидаем встречу в Киеве, где вторая команда группы будет принимать четвертую. "Чайка" неделю назад шокировала поражением от "Карпат-2", поэтому будет пытаться реабилитироваться за эту неудачу.
Свою первую победу в сезоне может одержать "Кремень-2", который на выезде будет играть против кризисной "Реал Фармы". Напомним, что одесситы в прошлом туре разгромно уступили "Локомотиву" – 0:5.
12:30. "Реал Фарма" - "Кремень-2"
12:45. "Металлург-2" - "Локомотив"
Популярное сейчас
- Нашим будет сложно. Италия - Северная Македония 5:2. Видео голов и обзор матча
- 13 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Преследователи - на расстоянии 6 очков. Турнирная таблица группы Украины U-21 в рамках отбора на ЧЕ-2025
- Вторая лига. Звягель выходит на первое место
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО