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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Кремінь-2

UA-Футбол
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Сегодня сыграют сразу четыре матча предпоследнего в 2023 году тура Второй лиги. Безусловно, с большим интересом ожидаем встречу в Киеве, где вторая команда группы будет принимать четвертую. "Чайка" неделю назад шокировала поражением от "Карпат-2", поэтому будет пытаться реабилитироваться за эту неудачу.

Свою первую победу в сезоне может одержать "Кремень-2", который на выезде будет играть против кризисной "Реал Фармы". Напомним, что одесситы в прошлом туре разгромно уступили "Локомотиву" – 0:5.

12:30. "Реал Фарма" - "Кремень-2"

12:45. "Металлург-2" - "Локомотив"

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